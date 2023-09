Det vil blive en overordentlig dyr omgang for statskassen, hvis der skal gives tilskud til det populære vægttabsmiddel Wegovy.

Der er nemlig i dag så mange overvægtige danskere i målgruppen for Novo Nordiske supersællert, at det vil koste tocifrede milliardbeløb om året, hvis man fra politisk hold vælger at bruge penge på tilskud til vægttabsmedicin.

Mellem 23,9 og 27,9 milliarder kroner årligt vil det koste, hvis det skal være muligt for alle de danskere, der med et BMI på 30 eller derover, er havnet i kategorien 'svært overvægtige' at få tilskud.

Det viser et nyt folketingssvar fra sundhedsminister Sophie Løhde.

Dansk Folkepartis Mette Thiesen, der har bedt ministeren om beregningerne på hvad det ville koste at give tilskud til vægttabsmedicin, er dog ikke helt tilfreds med svaret.

»Det siger sig selv, at vi ikke skal give tilskud til alle de 900.000 mennesker, der er overvægtige. Det ville jo slå bunden ud af kassen. Vi efterlyser i stedet, at vi politisk får lavet en model, hvor vi der kan gives tilskud til dem, der vil have stor gavn af den her medicin, men ikke har råd til den,« siger Mette Thiesen.

Novos Nordisks Wegovy, der kun kan fås på recept, koster i Danmark mellem 1.323 og 2.371 kroner alt efter dosis om måneden.

Samtidig sælges der ifølge en opgørelse i Ugeskrift for Læger i dag fem gange så meget Wegovy i Gentofte som i Jammerbugt, når man tager højde for forekomsten af svær overvægt.

Det understreger ifølge Mette Thiesen behovet for, at politikerne på Christiansborg får skruet en model sammen, der sørger for at målrette tilskuddet efter sociale forhold som indkomst.

Mette Frederiksen sagde på et pressemøde på Rigshospitalet den 23. maj 2023, at regeringen ville hjælpe flere overvægtige danskere, men foreløbig er der ikke sket noget. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

»Det kan også være, det skal gives efter, hvor mange følgesygdomme, man har af sin overvægt. Samtidig har vi ikke haft nok fokus på, at sådan noget som tvangsoverspisninger (BED) bunder i psykiske udfordringer, som folk har brug for hjælp til, hvis et vægttab skal være holdbart,« siger Mette Thiesen.

Dansk Folkeparti har endnu ikke lagt sig fast på, hvor meget en eventuel ny tilskudsmodel må koste.

Partiet har indkaldt til en såkaldt forespørgselsdebat i Folketinget i efteråret, hvor de forskellige partier så kan drøfte spørgsmålet om tilskud til vægttabsmedicin.

Også SVM-regeringen har meldt ud, at den går ind for tilskud til vægttabsmedicin.

Da regeringen i maj præsenterede en såkaldt akutpakke til sundhedsvæsenet på Rigshospitalet i København, talte Mette Frederiksen direkte til de overvægtige danskere.

»Mange danskere slås med overvægt. Vi ved godt fra regeringens side, at mange danskere allerede nu er glade for nogle af de nye medicintyper, der ser ud til at kunne hjælpe med vægttab. Og vi ved også godt, at nogle af jer har prøvet alt muligt, som ikke har virket«, sagde hun i sin tale.

Kort efter åbnede hun for, at det problem var regeringen klar til at hjælpe med.

»Vi ved også, at den nye medicin er meget, meget dyr. Og vi ønsker fra regeringens side, at der er flere danskere, der får hjælp til varigt vægttab«, sagde statsministeren.

Siden har hverken Mette Frederiksen eller sundhedsminister Sophie Løhde sagt mere om, hvordan og hvornår man har tænkt sig at hjælpe de overvægtige danskere.

Politiken har flere gange forsøgt at få et svar fra Sophie Løhde, men forgæves.

Siden Wegovy kom på det danske marked i december, er det blevet så populært, at Sygeforsikringen Danmark har meldt ud, at man fra januar 2024 helt vil lukke for tilskudskassen til præparatet.

