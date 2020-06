Så let kan du ikke løbe fra dit ansvar i skandalen, Thomas Ahrenkiel.

Det er den klare melding fra både politikere og eksperter, efter det tirsdag eftermiddag kom frem, at departementschefen i Forsvarsministeriet, Thomas Ahrenkiel, fra 1. september skal være Danmarks nye ambassadør i Berlin.

Thomas Ahrenkiel har nemlig haft en markant rolle i den store skandale om svindel i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, der under stor opmærksomhed kom frem i december sidste år.

Eksempelvis er det kommet frem, at Thomas Ahrenkiel i et halvt år hemmeligholdt skandalen for først den daværende forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) og efter valget for Trine Bramsen (S).

Forsvarsminister Trine Bramsen (S) taler med pressen før et ekstraordinært møde i Udenrigspolitisk Nævn om Iran og Irak på Christiansborg, onsdag den 8. januar 2020. (Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix)

Alligevel var det to chefer lige under departementschefen, Trine Bramsen valgte at smide på porten som konsekvens af skandalen.

Hun har i stedet igangsat en ekstern advokatundersøgelse, der er i gang med at vurdere, hvor i Forsvarsministeriets departement, der kan placeres et ansvar i sagen.

Så det ligger altså slet ikke fast, hvor stort et ansvar der ligger på skuldrene hos Thomas Ahrenkiel.

»Det er da belejligt at forsvinde til udlandet, mens man er i søgelyset herhjemme. Men det er afgørende, at hans ansvar i svindelsagerne i Forsvaret stadig bliver undersøgt til bunds. Ansvaret forsvinder ikke, selv om han har skiftet job,« siger Eva Flyvholm, der er forsvarsordfører for Enhedslisten.

Skandalen dag for dag Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse er blevet omdrejningspunkt i en alvorlig sag om mulig svindel og bestikkelse. B.T. gennemgår her skandalens mere end tre år lange forløb. November 2016: Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse anmelder til Midt- og Vestjyllands Politi en medarbejders mulige svindel med Forsvarets penge. Maj 2019: Rigsrevisionen indleder en undersøgelse af forholdene i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse. Det sker, efter Rigsrevisionen er blevet kontaktet af en såkaldt whistleblower, der slår fast, at der sker ulovlige køb i styrelsen. 1. oktober 2019: I Forsvarsministeriet holder departementschef Thomas Ahrenkiel møde med økonomidirektøren og koncernstyringsdirektøren, Per Pugholm Olsen. Her diskuteres et 'udkast' fra Rigsrevisionen til den kritiske rapport om Ejendomsstyrelsen. 9. oktober 2019: Kontorchef i Forsvarsministeriet sender mail til Rigsrevisionen, hvor han argumenterer for, at den skal skrives om og på flere områder være mildere. Det fremgår ikke, hvem i ledelsen der har set og godkendt denne mail. 4. december 2019: Forsvarsminister Trine Bramsen (S) kontaktes i al hemmelighed af Forsvarsministeriets departementschef, Thomas Ahrenkiel, der fortæller, at Rigsrevisionen har hård kritik på vej. 6. december 2019, kl. 10: Midt- og Vestjyllands Politi oplyser, at der er rejst tiltale mod to tidligere ansatte i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse for at modtage bestikkelse i form af værdier for henholdsvis cirka 1.740.000 kroner og 35.250 kroner. Ligeledes er der rejst tiltale mod tre andre for medvirken til bestikkelse og mandatsvig. 6. december 2019, kl. 11: Rigsrevisionen fremlægger rapporten om problemerne i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse. Rapporten viser, at der nærmest har været frit spil til at svindle. Rigsrevisionen har således fundet fejl i 54 af de 64 indkøb, den har undersøgt. »Ganske enkelt. Jeg har aldrig været ude for noget lignende. Nu har jeg været statsrevisor i over 20 år, og jeg har aldrig været ude for noget lignende, og det er så rystende,« fortalte Henrik Thorup (DF), formand for Statsrevisorerne, ved præsentationen af rapporten. 9. december 2019: Der kommer i DR beskyldninger mod firmaet Søndergaard EL A/S i Holstebro for at have mistænkelig regnskabspraksis i firmaet, når det handler med Forsvarets Ejendomsstyrelse. Firmaet afviser beskyldningerne. 10. december 2019: Trine Bramsen vælger at tjenestefritage direktøren for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Hans J. Høyer, samt koncernstyringsdirektør Per Pugholm Olsen, der dog får ny stilling. Samtidig sender Forsvarsministeriet et rejsehold til Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse i Hjørring for at lave en undersøgelse. 13. april 2020: B.T. kan nu fortælle, hvad rejseholdet er kommet frem til. Oberst oplyser, at fire ansatte i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse er sigtet for at have skyggekonto hos firmaet Søndergaard EL A/S. Og gennemgang af en af de sigtedes mails viser 'indikationer af mistænkelige forhold relateret til andre leverandører'.

Eksempelvis har B.T. afdækket, hvordan Thomas Ahrenkiel 1. oktober sidste år var til stede på et møde i Forsvarsministeriets ledelse, hvor det kom frem, at Rigsrevisionen var på vej med en yderst kritisk rapport om svindel i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

Men kontorchefen i Forsvarsministeriet sendte 9. oktober en mail til netop Rigsrevisionen, hvor han forsøgte at formilde den hårde kritik.

Igen var det altså en person lige under Thomas Ahrenkiel, der måtte gå ind og lægge en dæmper på problemerne.

Og den kommende undersøgelse skal nu afgøre, hvor stort et ansvar Thomas Ahrenkiel reelt har haft i denne skandale.

Jeg har aldrig været ude for noget lignende Formand for Statsrevisorerne Henrik Thorup (DF)

»Jeg mener helt klart, at departementschefen for længst skulle have været fyret. Men han skal ikke holdes uden for ansvar, fordi han nu skifter til at blive ambassadør,« siger Bent Bøgsted, der er forsvarsordfører for Dansk Folkeparti.

At Thomas Ahrenkiel bytter Forsvarsministeriet ud med Berlin er både ‘belejligt’ og en 'god løsning for ham selv', mener Per Nikolaj Bukh, professor i offentlig forvaltning ved Aalborg Universitet.

»Sagerne i Forsvaret klæber sig til Thomas Ahrenkiel, og nye undersøgelser kan ramme ham yderligere. Så det virker meget klogt af ham at skifte job til et sted, hvor hans rolle ikke hele tiden bliver sat i forbindelse med den kritik, han har modtaget,« siger han.

Blandt statsrevisorerne i Folketinget er der også hårde ord om en så central persons jobskifte, inden hans rolle i skandalen på nogen måder er undersøgt til bunds.

Statsrevisor Frank Aaen (EL) mener, at det er hån mod Tyskland, at departementschef Thomas Ahrenkiel nu skal være Danmarks ambassadør i Berlin.

Statsrevisor Frank Aaen (EL) undrer sig især over, at han direkte forfremmes fra departementschef til at blive Danmarks ambassadør i Tyskland.

»Det må undre, at når en højt placeret chef i den grad har fejlet som her ikke bare bliver fyret, så har regeringen og Forsvarsministeriet åbenbart den mening, at man skal forfremmes,« siger han.

Ja, han kommer direkte med kritik af regeringen for den forfremmelse.

»Det er da en mærkelig politik og en hån mod Tyskland, at man gør en, der i den grad har fejlet, til at være Danmarks repræsentant,« slutter Frank Aaen.