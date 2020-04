Rigspolitiet har i fem måneder været klar over skandalen om brugen af borgeres navne i sager, de slet ikke har været del af.

På et netmøde mandag middag mellem justitsminister Nick Hækkerup (S), rigspolitichef Thorkild Fogde, it-direktør Lars Ole Dybdal samt retsordførerne tilhørende Folketingets partier, kom dette frem:

Allerede sidste forår opdagede Nordsjællands Politi, at medarbejdere nok havde lavet en it-fejl ved at skrive en mands navn ind i en sag, han slet ikke var involveret i.

I maj måned blev Datatilsynet sat til at undersøge forløbet, og i november var de så færdige med deres undersøgelse.

Rigspolitichef Thorkild Fogde er yderst utilfreds med den nye møgsag hos politiet. Poltikere fra rød og blå fløj er meget vrede. Foto: Philip Davali Vis mere Rigspolitichef Thorkild Fogde er yderst utilfreds med den nye møgsag hos politiet. Poltikere fra rød og blå fløj er meget vrede. Foto: Philip Davali

Her var Datatilsynets vurdering til Rigspolitiet, at der var tale om klare fejl.

Men i stedet for at melde denne sag offentlig ud blev sagen holdt hemmelig for politikerne.

Fra begge politiske fløje er der vrede over, at skandalen på den måde blev holdt skjult.

»Det er decideret graverende, at politiet har vidst det her siden november uden at inddrage retsudvalget,« siger Karina Lorentzen, der er retsordfører for SF.

Forstå den nye skandale i Rigspolitiet Rigspolitiet har for nuværende identificeret 669 personer, som formodes at være uberettiget tilknyttet sager, som de ikke har nogen forbindelse til.

De 669 personer kan for eksempel være som part i et færdselsuheld, som anmelder, som vidne eller i værste fald være registreret som sigtet.

Sidstnævnte vurderes at være tilfældet for 72 ud af de 669 personer. Alle 669 personer er som nævnt fjernet fra sagerne.

De sager, hvor de 72 personer har været registreret med en sigtelse, vil naturligvis blive gennemgået som de første af den arbejdsgruppe, Rigspolitiet har nedsat.

Alle 669 personer er blevet fjernet fra de sager, de fejlagtigt var registreret på. Kilde: Rigspolitiet

Også Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Skaarup, er chokeret.

»Sikke en skandale. Jeg synes ikke, at det er acceptabelt, at vi ikke i november fik besked om den her sag. Det må vi have placeret et ansvar for,« siger han.

Som det blev meldt ud mandag eftermiddag fra Rigspolitiet, er der i alt tale om, at 669 personer har haft deres navn indtastet i sager, de slet ikke nogen forbindelse til.

»Der er ingen tvivl om, at det her er en rigtig dårlig sag for tilliden til politiet. Jeg har også informeret retsordførerne om, at der er tale om et tillidsbrud,« siger Thorkild Fogde til B.T.

Har du stadig tillid til politiet?

Rigspolitichefen bekræfter, at Datatilsynet kom med kritik af fejlregistreringer i november sidste år.

Men om Rigspolitiet dengang burde havde informeret justitsministeriet og Folketingets politikere om sagen, kan han ikke udtale sig om.

Justitsministeren har nu bedt om en redegørelse, og der vil det efter alt at dømme komme frem.

»Nu må redegørelsen vise, om man tidligere skulle have gået til ministeriet. Så da bliver jeg svar skyldig indtil videre,« siger han.

Karina Lorentzen er målløs over sagen.

Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) ankommer til de røde partiers møde om Støjberg-kommission i Justitsministeriet i København, fredag den 6. september 2019.. (Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix) Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) ankommer til de røde partiers møde om Støjberg-kommission i Justitsministeriet i København, fredag den 6. september 2019.. (Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix) Foto: Niels Christian Vilmann

»Snart er det svært simpelten at have tillid til, at politiet i det hele taget kan håndtere data korrekt. Det er jo en bombe under retssikkerheden,« siger hun.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) oplyser, at han nu har bedt om at få undersøgt sagen til bunds.

»Det er alvorlige fejl, som politiet har begået i denne sag, hvilket er kritisabelt. Jeg har derfor anmodet politiet om en redegørelse,« siger han og tilføjer:

»Jeg har samtidig indskærpet, at fejlene skal undersøges til bunds, og at der skal rettes op på disse hurtigst muligt. Jeg kommer til at følge oprydningsarbejdet tæt, og jeg vil orientere Folketinget om resultaterne af dette, når arbejdet er afsluttet.«