Politikere på tværs af partiskel vil have stoppet bandemedlemmers vanvidskørsel i biler med mange hestekræfter.

De fræser rundt i høj hastighed. Uden kørekort, uden sele og uden hensyn til andre trafikanter.

Politiet er så godt som magtesløse over for personer med tilknytning til bandemiljøet, der kører rundt som de vil i lånte eller leasede biler af mærkerne BMW, Mercedes, Porsche eller Audi.

Det fortalte motorcykelbetjenten Henrik Schmeisser i en kronik i Berlingske onsdag.

Henrik Schmeisser mener at politiet skal have flere beføjelser til at konfiskere bandemedlemmers muskelbiler. Foto: Andreas Hagemann Bro

»Bilerne er oftest registreret i leasingselskaber og til personer, der reelt ikke har nogen tilknytning til køretøjet, men optræder som stråmænd for bandemiljøet. Her anvendes muskelbilen som puljebil,« skriver han i kronikken.

Når betjentene tager bødeblokken frem, bliver de ifølge Henrik Schmeisser ofte mødt med hånlige grin:

»Vi må ofte frustreret konstatere, at vi mødes med ligegyldige attituder, da bøderne ikke betales, og vi som politi hånes for ikke at kunne gøre noget ved det,« skriver han.

Hans kronik er blevet læst af landets politikere, der nu over en bred kam vil have justitsminister Morten Bødskov (S) til at sætte ind over for bandemedlemmerne i deres muskelbiler.

DFs retsordfører Peter Skaarup. Foto: Henning Bagger

»Vi, der færdes i trafikken, har oplevet situationer med meget hurtigtkørende biler, som er ligeglade med andre trafikanter. Det er helt tydeligt, at politiet ikke har midler nok til at stoppe de her bilister,« siger gruppeformand i Dansk Folkeparti, Peter Skaarup.

Han er klar til at følge Henrik Schmeissers opfordring til at give politiet udvidede beføjelser:

»Vores forslag er, at politiet skal have mulighed for at konfiskere køretøjet. Det skal ramme dem med det samme. Vi skal ikke tolerere truende og intimiderende adfærd, så vi vil stille politisk forslag om, at det skal være muligt at konfiskere køretøjet med det samme,« siger Peter Skaarup.

Karina Lorenzen, der er retsordfører i SF, mener også, der er være behov for stramninger på området.

SF's retsordfører Karina Lorentzen. Foto: Keld Navntoft

»Det er voldsomt provokerende, hvis man kan køre rundt i biler og hærge og være ligeglade med de bøder, man får, fordi bilen tilhører en anden eller er lejet i et andet land,« siger hun.

Hun vil nu bede justitsministeren redegøre for problemet ved at stille en række §20-spørgsmål.

Hun ser dog, at der kan være juridiske problemer i at konfiskere et køretøj, der tilhører en anden person end føreren af bilen, uanset om der er tale om en stråmand.

»Det er svært at konfiskere en anden mands ejendom, men somme tider er der tale om, at de her stråmænd godt ved, hvad de laver. Hvordan vi juridisk knækker den, ved jeg ikke helt, men jeg er med på, at vi strammer op,« siger Karina Lorenzen.

Henrik Schmeisser har skrevet kronikken på en trist baggrund. I juli mistede en 35-årig betjent livet i en trafikulykke på Langebro i København.

En 25-årig mand, der stak af fra ulykkesstedet, blev efterfølgende anholdt.

Henrik Schmeisser afslutter kronikken med en opfordring til justitsministeren om at ty til handling.

»Med håb om, at den nye justitsminister eller anklagemyndigheden har tilstrækkeligt mod til at sætte sig op mod dette uvæsen, vil jeg slutte med: »ÆRET VÆRE MIN AFDØDE KOLLEGAS MINDE.«