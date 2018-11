Nedim Yasar gjorde noget rigtigt. Noget godt. Noget, der betød noget.

Det mener flere fremtrædende danske politikere, der har haft med den tidligere bandeleder og radiovært at gøre.

Alle sammen begræder de hans pludselige død, efter han mandag aften blev skudt og dræbt på åben gade i Københavns nordvestkvarter.

Justitsminister Søren Pape Poulsen (C) skriver tirsdag eftermiddag på Facebook, at hans bortgang er både trist og meningsløs.

»Jeg nåede at møde Nedim en gang. Her mødte jeg et menneske, der af hele sit hjerte ønskede at skabe sig et nyt liv og gøre en forskel for andre. Mine tanker og dybeste medfølelse går til Nedims efterladte,« skriver Søren Pape Poulsen.

Den ene gang, som justitsministeren refererer til, stammer fra et møde i august 2017.

Episoden er forevigtet på Nedim Yasars Twitterprofil.

Hvorfor bruge jernnæve, når man kan bruge jerngreb @SorenPape pic.twitter.com/TteRl1yc0y — Nedim Yasar (@NedimYasar123) August 10, 2017

Også retsordfører for Socialdemokratiet, Trine Bramsen, har lavet et oplsag på sin Facebook-profil for at mindes Nedim Yasar.

Her skriver hun blandt andet, at de to havde mange gode snakke og meningsudvekslinger i kampen mod banderne, som Nedim Yasar tidligere var en del af i form af sin lederskab i banden Los Guerros, der var en støttegruppe Bandidos.

Nedim Yasar forlod i 2002 bandemiljøet og indgik herefter i politiets exitprogram. I mange år har han åbent talt om bandernes gøre og laden og afsløret sin insider-viden, hvilket folk bandemiljøerne ikke har været videre begejstrede over.

Det kom ifølge Nedim Yasar selv til udtryk så sent som sidste år, da en ukendt mand opsøgte ham på hjemmeadressen og forsøgte at stikke ham ned med en kniv.

Imens Nedim Yasar har virket som fortaler for at vende banderne ryggen, har han mødt andre danske politiske sværvægtere.

Under Folkemødet på Bornholm i sommer fik han og integrationsminister Inger Støjberg (V) sig en svingom på dansegulvet:

Vis dette opslag på Instagram Jeg vidste at denne dag ville komme, så derfor trænet jeg intens, så jeg var klar til folkemøde på Bornholm. Fitnessdk har givet pote, også der også virkelig søde medarbejder der oppe. #ingerstøjberg #sheislovely nogen gange Et opslag delt af Nedim Yasar (@nedimyasar123) den 16. Jun, 2018 kl. 9.49 PDT

Eller da han i oktober 2017 i selskab med tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt delte et godt grin.