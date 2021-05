»Fuldstændig sindssygt«, »helt uantageligt« og »svært at forstå«.

Sådan lyder det fra både blå og rød blok, efter det er kommet frem, at to dømte for tilsammen 644 forbrydelser er sluppet for en udvisning ud over deres fængselsdomme.

Selvom det er grumme forbrydelser som voldtægt af en 14-årig, røverier, overfald og farlig vanvidskørsel, der i mange tilfælde endda blev filmet, mente dommeren ikke, at det var nok til udvisning. De fik begge en advarsel i stedet.

Årsag?

Begge unge mænd har statsborgerskab i et EU-land, og så er de 644 konkrete forbrydelser ikke nok.

»Udvisning kræver, at det, som tiltalte er dømt for, vurderes til at udgøre en reel, umiddelbar og tilstrækkelig alvorlig trussel, der berører en grundlæggende samfundsinteresse,« står der i dombogen fra Københavns Byret.

»Det er jo et helt enormt synderegister, der her er tale om. Når man ikke ryger ud her, så kan man kun spørge, hvor meget der så skal til, før en EU-borger overhovedet kan smides ud,« siger Preben Bang Henriksen, der er Venstres retsordfører.

Justitsminister Nick Hækkerup får nu en række spørgsmål om sagen, som anklagemyndigheden har anket til Østre Landsret for igen at forsøge at få de to mænd udvist.

»Jeg har i hvert fald svært ved at se, hvilke forbrydelser der så skal til for at medføre udvisning. Selvom dommen er anket, vil jeg naturligvis nu bede justitsministeren redegøre for mulighederne – eller mangler herpå – for udsmidning,« siger Preben Bang Henriksen.

Nye Borgerliges formand, Pernille Vermund, vil også have Nick Hækkerup på banen.

»Det er helt uantageligt, at to udlændinge kan begå hundredvis af forbrydelser, herunder voldtage en 14-årig pige, uden at blive udvist,« siger hun.

Dansk Folkepartis gruppeformand, Peter Skaarup, er i chok.

Er det denne retstilstand, som du ønsker?

Hvis nej, hvad vil du konkret ændre i lovgivningen for at sikre, at danske domstole dømmer til udvisning i sager som denne?

Hvad vil du gøre for at sikre, at det er Folketinget, der beslutter, hvilke kriminelle handlinger der skal føre til udvisning fra Danmark og ikke forhindres af enten menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg eller af EU-retten og EU-Domstolen i Luxembourg?

Hvis nej, hvad vil du konkret ændre i lovgivningen for at sikre, at danske domstole dømmer til udvisning i sager som denne?

Hvad vil du gøre for at sikre, at det er Folketinget, der beslutter, hvilke kriminelle handlinger der skal føre til udvisning fra Danmark og ikke forhindres af enten menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg eller af EU-retten og EU-Domstolen i Luxembourg?

I en sådan sag skal der handles hurtigt. De skal ud af landet. Det er det, jeg vil tage op med ministeren.

Ministeren skal redegøre for mulighederne – eller mangler herpå – for udsmidning.

»Det er fuldstændig sindssygt. Hvad foregår der dog i vores land, når to udlændinge kan lave så meget og så slem kriminalitet? Jeg er ærlig talt i chok over at læse den her dom. Vi er til grin i Danmark med den slags sager. Det rammer virkelig min retsfølelse,« siger han.

I rød blok har SFs retsordfører, Karina Lorentzen, også svært ved at forstå den manglende udvisning.

»Det er en virkelig omfattende sag og svært at forstå, at det ikke var nok til en udvisning. Der burde ikke være carte blanche, blot fordi man er EU-borger. Sagen er anket, og når vi har resultatet af det, vil jeg se på, hvad vi bør gå videre med,« siger hun.

B.T. har vist de kritiske udmeldinger om den manglende udvisning for 644 forbrydelser til Nick Hækkerup.

Vi har fået dette svar fra justitsministeren:

»I Danmark har vi en udøvende, en lovgivende og en dømmende magt. Jeg mener, at man som repræsentant for den udøvende magt bør være tilbageholdende med at kommentere verserende sager ved den dømmende magt,« skriver han og tilføjer:

»Og da der her er tale om en verserende sag ved domstolene, der er anket, har jeg derfor ingen kommentarer på nuværende tidspunkt.«

Der er endnu ikke sat en dato for, hvornår sagen kommer for Østre Landsret.