Hvis den 21-årige flugtbilist, der er tiltalt for at have påkørt betjenten Stefan Nymann og pådraget ham en svær hjerneskade, var blevet varetægtsfængslet noget tidligere, så kunne man have undgået den frygtelige ulykke.

Sådan lyder det torsdag fra flere politikere, der er forargede over, at han ikke blev varetægtsfængslet noget før.

Allerede inden ulykken bestod hans CV nemlig af hele 26 sigtelser, hvoraf 14 ligeledes var overtrædelser af færdselsloven. I dag er han tiltalt for 38 forhold.

»Generelt synes jeg, det er dybt problematisk, at man kan være sigtet for så mange forhold, og ikke bare mindre forhold, men også forhold af alvorlig karakter, og så stadig være på fri fod,« siger De Konservatives retsordfører, Britt Bager, til B.T.

Jakob Søgaard Clausen, der er byrådsmedlem i Aarhus Kommune for Dansk Folkeparti, kalder det både 'absurd' og 'forrykt'.

»Jeg synes, det er absurd, at man bare samler anklagepunkter til bunke på den måde.«

»Jeg har svært ved at se, hvorfor politi og anklagemyndighed ikke har været mere proaktive for at få ham stoppet, for hvis man havde været det, så havde han nok ikke kørt vanvidskørsel den dag, og så kunne vi have undgået, at betjenten kom til skade. Jeg synes, det er forrykt, « siger han til B.T.

Forud for ulykken var den 21-årige mand blandt andet sigtet for tre gange at have kørt over for rødt lys, at have kørt i en busbane, at have brugt en venstresvingsbane til ligeudkørsel, at have kørt 117 km/t på Ringvejen, hvor man må køre 70 km/t, og for brug af håndholdt mobil under kørsel.

Alt sammen er forhold, som var egnet til at fremkalde fare for andre trafikanter, fremgår det af anklageskriftet i sagen, som B.T. har fået aktindsigt i.

Desuden var han sigtet for at have været i besiddelse af en '9 mm løsskudspistol', at have overfaldet flere politibetjente med hån, skældsord eller anden fornærmelig tale.

Han er derudover sigtet for at have udøvet ulovlig tvang, idet han få dage før ulykken kastede eller skubbede en kvinde ned i en sofa, hvor han fastholdt hende mod hendes vilje, mens hans fratog hende hendes iPhone.

Fra anklagemyndigheden lyder forklaringen, at man ikke har haft juridisk hjemmel til at varetægtsfængsle ham tidligere, da det blandt andet kræver, at de forhold, der bliver begået, minimum kan komme til at koste ham 30 dages fængsel.

Det fortæller anklager ved Østjyllands Politi Bjørn Fogh Sørensen til B.T.

»For at man kan varetægtsfængsle folk, så er det som udgangspunkt et krav, at det, man har begået, skal koste mere end 30 dages fængsel.«

»De færdselsforhold, som han har overtrådt forud for ulykken, er nogle, hvor man typisk kun får en bøde, et klip eller en frakendelse af førerretten. Derfor er det ikke noget, man har kunnet varetægtsfængsle for,« forklarer han.

Og i de enkelte tilfælde, hvor straffen reelt kunne være blevet mere end 30 dage, har der været andre krav, som ikke har været opfyldt. Det gælder blandt andet i forholdet om ulovlig tvang.

»Der er flere forhold, som isoleret set gør, at han står til mere end 30 dage, men der er en betingelse mere, der skal være opfyldt.«

»Der skal enten være bestemt grund til at antage, at han vil gøre det igen – det vil typisk være, hvis han har tidligere lignende domme – eller så skal det være af hensyn til efterforskningen, hvis det kan gavne den negativt, at han er på fri fod. Men man har ikke vurderet, at der har været grundlag for varetægtsfængsling i de her ting,« siger han.

Politikerne er dog stadig forargede, og derfor vil de nu sørge for, at der kommer en politisk drøftelse af, om det er noget, man kan ændre på.

»Det er ikke tre eller fire forhold. Det er 38, og det er dybt bekymrende. Han er vaneforbryder ham her. Derfor skal vi også have en diskussion af, om vi kan varetægtsfængsle tidligere,« siger Britt Bager og fortsætter:

»Man vil for eksempel kunne se på at lave en bestemmelse om, at når man har tilpas nok af de her småting, at man så ser samlet på dem, for der er meget, der taler for en varetægtsfængsling, når man har begået så mange lovovertrædelser,« siger hun.

Jakob Søgaard Clausen er enig. På den måde vil man nemlig også kunne få afsluttet sagerne hurtigere.

»Det handler generelt om, at vores retssystem skal styrkes. Sagerne skal hurtigere berammes, og der skal hurtigere falde dom, så man kan få sin straf, og de forurettede også oplever, at det har en betydning. Det må være absurd at være udsat for de her mange ting, og så kunne se, at han bliver ved med at begå kriminalitet,« siger han.