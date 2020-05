En ung pige bliver hevet i håret. Hun skriger. Hyler, mens overfaldet finder sted. Klippet afsluttes brutalt, da pigen får et hårdt spark i hovedet.

Videoen er sammen med en række andre, hvor unge overfalder andre unge, at finde på sociale medier som Instagram. Flere af dem har ligget der i månedsvis og er blevet set tusindvis af gange. Det chokerer danske politikere dybt.

»Det er afskyeligt. Der er helt tydeligt tale om unge mennesker, som er bange og desperate, der bliver udsat for det her.«

»Det er så afskyeligt at se på - ikke mindst taget i betragtning, at de her voldshandlinger er planlagt nøje,« siger Socialdemokraternes børneordfører, Jens Joel, efter B.T. har vist ham de uredigerede videoer af overfald og ydmygelser.

Jens Joel, børneordfører Socialdemokratiet. Foto: Mathias Røn Poulsen Vis mere Jens Joel, børneordfører Socialdemokratiet. Foto: Mathias Røn Poulsen

Videoerne findes på sociale medier som Instagram og Snapchat.

Her kan man blandt andet se helt unge drenge og piger blive truet, blive tvunget til at sige dårlige ting om sig selv og ikke mindst blive overfaldet med slag og spark.

Fra politisk side er der både dyb forundring og afsky.

»Det er meget ubehagelige videoer. Det er en forbrydelse med anden etisk baggrund end det, vi er vant til,« siger Liberal Alliances Henrik Dahl.

Henrik Dahl, børneordfører Liberal Alliance. Foto: Mathias Røn Poulsen Vis mere Henrik Dahl, børneordfører Liberal Alliance. Foto: Mathias Røn Poulsen

»Det er en sadistisk og fuldstændig uacceptabel opførsel,« uddyber han og bakkes op af SFs Theresa Bang Andersen.

»Jeg har selv børn på den alder,« siger en rystet børneordfører.

»Det er noget forbandet svineri. Hvad laver det på nettet?« siger Theresa Bang Andersen, der tager fat i den mere tekniske del af de mange sager om deling af vold.

Samtlige videoer ligger tilgængeligt på sociale medier som det Facebook-ejede Instagram, der har helt tydelige retningslinjer om, at man ikke viser eksempelvis vold.

Theresa Bang Andersen, børneordfører SF. Foto: Mathias Røn Poulsen Vis mere Theresa Bang Andersen, børneordfører SF. Foto: Mathias Røn Poulsen

Alligevel har nogle af videoerne været online i måneder.

»Der er nogen, som skal stå til ansvar for det her. Og det skal fjernes fra de sociale medier,« siger Theresa Bang Andersen.

Det er Jens Joel helt enig i.

»Vi skal have strammet skruen. Både når det gælder de sociale mediers ansvar, men også når det gælder ungdomskriminaliteten. Vi skal ikke acceptere det her. Vold skal straffes, men når det er planlagt, som det er her, så skal det straffes specielt hårdt,« siger han.

Stillbillede fra en video fra en af de profiler, der delte overfaldsvideoer, inden den mandag blev lukket ned af Instagram. Vis mere Stillbillede fra en video fra en af de profiler, der delte overfaldsvideoer, inden den mandag blev lukket ned af Instagram.

Flere af børneordførerne vil nu se nærmere på, hvad der kan gøres fra politisk side.

»Det her er mere farligt, end det er klassificeret, når det gælder strafferammen. Og vi bliver nødt til at opklassificere det her. Bare faren og straffen ved at blive opdaget skal være så betydelig, at man holder sig fra det,« siger Henrik Dahl.

B.T. har bedt Facebook, der ejer Instagram, om en kommentar til de voldelige videoer. Her er en del af deres skriftlige svar.

'Det er aldrig tilladt at opfordre til eller forherlige vold, ligesom vi heller ikke tillader hævnporno eller deling af intime billeder uden samtykke. Vi fjerner den form for indhold, så snart vi bliver opmærksomme på det, og opfordrer også folk til at anmelde indhold, der strider imod vores retningslinjer.'

