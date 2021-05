En usædvanlig sag har ramt socialdemokratiets politiske ordfører i Aarhus, Anders Winnerskjold.

En eller flere ukendte gerningsmænd har i breve udgivet sig for at være ham med navn, billede, telefonnummer, privatadresse og en underskrift, der ganske vist ikke matcher politikerens rigtige.

- Det er ret ubehageligt, og der er mange tanker, der farer gennem hovedet. Jeg bliver ret hurtigt vred, siger Anders Winnerskjold til TV2 ØSTJYLLAND.

I brevet tilbyder afsenderen, at Anders Winnerskjold og resten af socialdemokratiet vil give dispensation i forbindelse med byggesager, hvis man omvendt begunstiger partiet økonomisk frem mod kommunalvalget i efteråret.

Altså korruption.

- Det store spørgsmål er, hvorfor og hvem? Måske er der nogen, der har et horn i siden på mig, men jeg kender ikke hensigten. Der er intet kontonummer, så det virker ikke til, det er nogen, der vil have penge.

For få frimærker

Det er lidt af et tilfælde, at den århusianske politiker overhovedet opdager, at andre udgiver sig for at være ham.

Torsdag eftermiddag dumpede brevet nemlig ind i hans egen postkasse. Det var sendt retur fra PostNord, da afsenderen ikke havde betalt nok porto – og dermed havnede det altså hos Winnerskjold, der jo stod som afsender.

- Det tager lidt tid, før jeg finder ud af, hvad der er op og ned. Jeg bliver noget overrasket, da jeg kommer til bunden og finder ud af, at jeg skulle være afsender – og så ovenikøbet tilbyder korruption, siger Anders Winnerskjold.

Siden har han fået juridisk bistand af Aarhus kommune, der har overdraget sagen til Østjyllands Politi.

- Jeg føler mig lidt heldig over, at de har været så relativt ukloge ikke at putte nok frimærker på, når resten er ret gennemført, siger han.