På en helt almindelig mandag sidste år, tog en 51-årig nordjysk politiker en opsigtsvækkende beslutning. 3. maj, klokken 13.26, sendte han nemlig en mail med et billede af sin penis til en journalist.

Sammen med billedet skrev han sit navn og teksten:

»Har ikke verdens største pik, men har – som det fremgår af billedet – verdens klogeste pik. Verdens eneste pik, der er så klog, at den bruger briller«, skriver TV 2 Nord.

For det, og flere andre forhold, skal manden møde op i retten i Aalborg fredag.

Her er han tiltalt for blufærdighedskrænkelse, uberettiget at have delt følsomme billeder, at overtræde et navneforbud og at have fotograferet i retten i Aalborg, selvom det er forbudt.

Det er inden sagens start uvist, hvordan manden forholder sig til anklagerne. Det er også udvist, hvordan politiet ved, at der er tale om et billede af mandens penis, og ikke et hvilket som helst lem. Men ifølge anklageskriftet skulle de altså være sikre på, at det er tilfældet.

Retten skal i dag tage stilling til alle fire anklagepunkter.

Manden har i de senere år gjort politisk karriere – dog uden at blive valgt.