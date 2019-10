Morten Helveg Petersen sænker godtgørelseskrav til 75.000 kroner, når sagen skal for Højesteret næste år.

I starten af næste år skal EU-parlamentarikeren Morten Helveg Petersen (R) forsøge at overbevise Højesteret om, at han er berettiget til en godtgørelse for tort i den såkaldte Se og Hør-sag.

Det lykkedes hverken i Østre Landsret tilbage i februar eller i Retten i Lyngby, hvor sagen blev afgjort i marts 2018.

Begge retter har afvist et krav om godtgørelse, selv om fortrolige oplysninger om Helvegs kreditkortbrug flere gange blev lækket til Se og Hør.

Kravet i byretten var 250.000 kroner, i landsretten blev det sænket til 125.000 kroner.

Nu har politikeren anket, og igen er kravet til godtgørelsens størrelse reduceret. Denne gang lyder kravet på 75.000 kroner.

Helveg har tidligere udtalt, at den ulovlige overvågning efter hans opfattelse var krænkende, fordi fremmede mennesker har set, hvad han har brugt sit kreditkort til.

Ugebladet Se og Hør havde skaffet sig ulovlig adgang til Helvegs kreditkortoplysninger mindst ti gange fra juni 2008 til september 2009.

Det var den såkaldte tys-tys-kilde, Peter Bo Henriksen, der fodrede ugebladet med oplysninger. Kilden havde adgang til de kendtes transaktioner via kreditkortudstederen Nets.

Men hverken byret eller landsret har vurderet, at han har været udsat for en systematisk ulovlig overvågning. Og derfor havde han ikke krav på godtgørelse.

Ud over Helveg og andre kendte fik også de kongelige lækket oplysninger om deres brug af kreditkort.

Over 20 kendte danskere har krævet erstatning, men siden har over halvdelen droppet deres krav i kølvandet på EU-politikerens dom i landsretten.

Helvegs sag har været den første til at komme for retten.

I øjeblikket er de kendtes sag sat i bero og genoptages formentlig, når Helvegs sag har været for Højesteret.

Omkostningerne for sagen i by- og landsret er pålagt Morten Helveg Petersen og løber op i 320.000 kroner.

Se og Hør-skandalen er blevet kaldt danmarkshistoriens største medieskandale.

Under sagen kom det frem, at der i alt blev hacket 906 oplysninger om kreditkorttransaktioner i perioden 24. juni 2008 til 31. december 2011.

I en tilståelsessag i 2016 modtog bladhuset Aller Media en bøde på ti millioner kroner. En tidligere nyhedschef og en tidligere redaktionschef blev hver idømt seks måneders betinget fængsel.

Få måneder efter fik også to tidligere Se og Hør-chefer, to tidligere journalister på ugebladet og tys-tys-kilden fængselsdomme.

/ritzau/