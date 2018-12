De uhyggelige drab i Marokko på danske Louisa Vesterager Jespersen og norske Maren Ueland har sat gang i en debat om dødsstraf i Norge.

Her skyder en række politikere med verbale projektiler mod hinanden i en ophedet debat om, hvorvidt gerningsmændene fortjener Marokkos strengeste straf, dødsstraf.

Diskussionen er opstået efter, at Fremskridtspartiet i regionen Agder har skrevet på Facebook, at de norske myndigheder bør kontakte de relevante myndigheder i Marokko med ‘et klart direktiv.’

‘Straf dem hurtigt og i overensstemmelse med lovens strengeste straf i marokkansk lov,’ skriver partiet på Facebook.

Ifølge TV2 Norge dømmes marokkanere årligt til døden. Dog er det ikke sket siden 1993, at en henrettelse er blevet eksekveret.

Dermed betyder en dødsstraf i Marokko dog reelt fængsel på livstid, skriver mediet.

Medlem af Fremskridtspartiet, Christian Eikeland, skriver, at han er glad for, at terrordrabene er sket i Marokko og ikke i Norge.

‘Nu kan de få den straf, de fortjener', skriver han.

Men politiker for partiet Høyre, Haagen Poppe, revser ideen om dødsstraf.

‘Hvorfor skal vi kæmpe mod ekstremister og terrorister, hvis vi selv vil bruge deres egne metoder,?’ spørger han.

Yngvar Monstad fra Miljøpartiet De Grønne, reagerer skarpt på Fremskridtspartiets Facebook-opslag.

‘Jeg synes, at denne sag er for alvorlig til at Fremskridtspartiet skal forsøge at slå politisk mønt på det, og jeg synes, det er fuldstændig uspiseligt, at du bruger et tragisk dobbeltdrab i Marokko for at fiske stemmer i Norge.’

Christian Eikeland returnerer dog kritikken.

‘Yngvar og Miljøpartiet De Grønne mener åbenbart, at denne handling ikke er alvorlig nok til udenlandsk engagement. Naivt. Hvis jeg var terrorist, ville jeg måske have støttet op om Miljøpartiet De Grønne,’ skriver Eikeland.

Den 24-årige Louisa Vesterager Jespersen og hendes veninde Maren Ueland blev mandag den 17. december fundet dræbt i et populært vandreområde i Marokko syd for Marrakech.