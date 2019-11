Et sagsanlæg for injurier får ikke Mette Thiesen til at vakle. Hun afviser at slette facebookopslag.

Folketingsmedlem Mette Thiesen (NB) afviser fredag i Københavns Byret at slette et facebookopslag, hvor hun omtaler fitnessinstruktøren Mahmoud Loubani som "terroristsympatisør".

- Jeg mener ikke, at jeg har skrevet noget forkert, lyder det fra politikeren, da hun bliver afhørt af sin advokat, Karoly Nemeth.

Loubani mener, at hans ære er krænket på grund af Thiesens opslag, og derfor har han anlagt en injuriesag mod Nye Borgerlige-politikeren, der ud over sin plads i Folketinget har sæde i byrådet i Hillerød.

Men Thiesen forklarer, at hun står inde for hvert et ord, som hun har ytret om Loubani. Blandt andet, at hun i facebookopslaget omtaler ham som "en person, der griner ad folk, der modtager trusler".

- Jeg synes, det er modbydeligt at modtage trusler. Jeg får desværre rigtig mange af dem, og jeg melder dem konsekvent til politiet, fortæller Mette Thiesen.

Tilbage i april 2018 fik hun på Facebook en trussel fra en profil kaldet "Abdul", og i en kommentar til den anvendte Mahmoud Loubani tre grinende gule ansigter med tårer i øjenkrogene - såkaldte emojis.

Og det er baggrunden for hendes påstand om, at Loubani skulle grine ad folk, som modtog trusler.

- Det er sådan, man må opfatte det, når det er en kommentar til et opslag, hvor jeg åbent og ærligt fortæller om den her trussel, siger Mette Thiesen.

Hun fortæller desuden, at hun nøje overvejede brugen af udtrykket "terroristsympatisør". Havde hun skrevet "terrorsympatisør", havde det været noget andet, erkender hun.

Men hun ville netop understrege, at Loubani efter hendes opfattelse havde udtrykt sympati for Omar El-Hussein, da han på en bekendts facebookprofil udtrykte sin medfølelse.

Det skete i en kommentar til et opslag, hvor den bekendte begræd Omar El-Husseins død. Og udtrykket "terroristsympatisør" står hun altså ved.

- Det er kendetegnende for det, som han giver udtryk for, lyder det fra Mette Thiesen.

Hun vil dog ikke svare på advokat Christian F. Jensens spørgsmål om, hvorvidt hun anser betegnelsen "terroristsympatisør" som en alvorlig anklage.

- Det skal du ikke svare på, lyder rådet fra hendes advokat, Karoly Nemeth.

Efter fredagens retsmøde bliver sagen optaget til dom, som vil blive afsagt på et senere tidspunkt. Det er dommer Lone Bach Nielsen, der afgør, hvornår det bliver.

Mette Thiesen har i en pause i retsmødet fortalt, at hun ikke ønsker at udtale sig yderligere, før der er faldet dom i sagen.

