Med Højesterets forbud mod Loyal to Familia (LTF) er der banet vej for, at Rigsadvokaten kan forsøge at få flere bander forbudt.

Og én bande står øverst på politikernes ønskeseddel: Rockerklubben Satudarah.

»Nu, hvor man har afprøvet forbudssagen mod LTF ved tre retsinstanser, må det udløse, at man kaster sig over andre bander, og Satudarah er et godt sted at starte,« siger Peter Skaarup, der er retsordfører for DF.

I Holland – hvor Satudarah stammer fra – er klubben allerede forbudt ved lov. Herhjemme blev Satudarah etableret i 2013, da gadebanden Værebros Hårde Kerne iførte sig Satudarahs sorte og gule rygmærker. Siden er der åbnet flere afdelinger i Danmark.

Mange medlemmer af Satudarah er dømt for alvorlig kriminalitet, og grupperingen spillede også en rolle i drabet på radioværten Nedim Yasar, hvor medlemmet Alexander Findanis først i byretten og senere i landsretten blev dømt for mordet.

Klubben har ligget i blodige konflikter med flere andre grupperinger. Det kom blandt andet til udtryk under et boksestævne i Herlev tilbage i 2017, hvor medlemmer af Bandidos og Satudarah røg i flæsket på hinanden for øjnene af flere hundrede publikummer – herunder børn.

Slagsmålet endte med, at to medlemmer af Bandidos blev såret af knivstik.

I kølvandet på den episode vurderede Rigspolitiets Nationale Efterforskningscenter, at der verserede en voldelig konflikt mellem Satudarah og Bandidos.

Satudarah har gjort sig bemærket ved at rekruttere medlemmer blandt kendte danskere, heriblandt rapperen A'typisk og bokseren Patrick Nielsen. De senere år har klubben haft vokseværk, og senest er gadebander i Tingbjerg og Sjælør ifølge B.T.s oplysninger blevet optaget i Satudarah.

Det er grund nok til at forsøge at få Satudarah forbudt som forening i Danmark, mener Skaarup.

»Det er en ekspanderende bande inden for organiseret kriminalitet, der er involveret i flere konflikter løbende. Selvfølgelig kan man nok ikke undgå, at nogle af de kriminelle, der er involveret, vil fortsætte med at lave kriminalitet, men man kan gøre det sværere at rekruttere nye medlemmer,« siger Peter Skaarup.

Dansk Folkeparti er gået sammen med Venstre og Konservative om at lave en forespørgselsdebat, når Folketinget åbner, med det formål at presse på for at få rejst flere sager om at forbyde bander.

Venstres retsordfører, Preben Bang Henriksen, ønsker ikke at sætte navn på, hvilke bander der skal forbydes som de næste, men bakker op om at få Rigsadvokaten til at undersøge muligheden.

»Efter min mening skal Rigsadvokaten omgående undersøge, om der kan rejses nye sager, og hellere undersøge en bande for meget end en for lidt. Hvis der på nogen måde er mulighed for at rejse sag, skal det ikke skorte på Venstres opbakning,« siger Preben Bang Henriksen.

For at en bande kan forbydes, skal Rigsadvokaten bevise to ting. Dels at der er tale om en forening, og dels at det er en forening, der virker ved vold. Tidligere har Rigsadvokaten opgivet at rejse sag mod Hells Angels og Bandidos, og Preben Bang Henriksen mener ikke, at en forbudssag skal rejses for enhver pris.

»Man skal ikke rejse sager, som man taber. Det vil være en katastrofe, hvis vi taber en sag mod en bande, for så bliver der da først for alvor fest i rockerklubben, og det ønsker jeg ikke at støtte,« siger han.