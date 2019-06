Retten i Roskilde skal over tre dage behandle sag om mishandling af børn.

En politiker er blevet tiltalt for gennem en årrække at have tildelt sine børn hårde og smertefulde slag.

Den folkevalgte nægter sig skyldig, og senere i denne måned skal Retten i Roskilde tage stilling til straffesagen. Der er afsat tre dage til sagen.

Tirsdag har dommer John Larsen besluttet at efterkomme et ønske fra politikeren om at få navneforbud.

Der vil ske en unødvendig krænkelse af politikeren, såfremt pressen på nuværende tidspunkt får mulighed for at identificere vedkommende overfor en videre kreds, mener dommeren.

I kendelsen lægger han blandt andet vægt på, at tiltalen ikke drejer sig om noget, som politikeren skal have begået i forbindelse med sin offentlige stilling.

Anklagemyndigheden ved Midt- og Vestsjællands Politi indleverede anklageskriftet til retten i slutningen af april. Politiet har efterforsket sagen siden januar, oplyser anklager Kirsten Jensen i tirsdagens retsmøde.

Børnene skal være blevet tildelt "lammere" fra 1999 og nogle år frem, hævdes det i tiltalen.

- Det er en ulykkelig familiekonflikt, der klart er omfattet af privatlivets fred, siger politikerens forsvarer, advokat Mads Krøger Pramming, da han argumenterer for et navneforbud.

Tiltalen drejer sig om mishandling efter straffelovens paragraf om vold af særlig farlig karakter.

Isoleret set er "lammere" og andre slag mod kroppen såkaldt almindelig vold efter en mildere paragraf. Men da volden - ifølge påstanden - skal være sket mod børn og igennem flere år, har anklagemyndigheden besluttet at placere sagen under den alvorligere bestemmelse i straffeloven.

Retten behandler sagen 17., 19. og 24. juni.

/ritzau/