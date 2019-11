Politikerne på Christiansborg er rystede over B.T.s afsløring af, hvor nemt det er at sende falske sms'er fra andres numre.

En profil på en hjemmeside og få klik med musen er alt, det kræver, for at sende sms'er i andres navn. Metoden hedder 'spoofing' og er et af svindlernes foretrukne redskaber til at snyde danskere på offentlige markedspladser som Den Blå Avis og Facebook Markedsplads.

I videoen ovenfor afslører B.T., hvor let det er at sende en sms, der ser ud til at komme fra pakkefirmaet Dao eller sågar Danmarks statsminister. Efter at have set videoen vil regeringens støtteparti SF nu bringe problemet ind på justitsministerens bord.

»Det er meget bekymrende, for det kan anvendes til alle mulige forkerte formål. Jeg bliver meget utryg ved det selv, kan jeg mærke. Det er noget, der skal stoppes,« siger SF's retsordfører, Karina Lorentzen.

En falsk sms sendt fra Statsminister Mette Frederiksens nummer. Foto: Byrd / Peter Dahlerup Vis mere En falsk sms sendt fra Statsminister Mette Frederiksens nummer. Foto: Byrd / Peter Dahlerup

Hun vil nu bede justitsminister Nick Hækkerup om at gå ind i sagen:

»Jeg vil spørge ministeren, om det er muligt at komme efter den her type hjemmesider. Jeg kan ikke se, at nogen kan have en legitim grund til at sende en sms-besked fra et andet nummer end sit eget,« siger hun.

Socialdemokraternes retsordfører, Jeppe Bruus, mener også, at den nemme adgang til at sende falske sms'er er foruroligende.

»Det er helt åndsvagt, for det er virkelig noget, der kan misbruges. Både til harmløse pranks, men også til alvorlige forbrydelser som svindel og stalking,« siger Jeppe Bruus.

Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) er rystet over, hvor let det er at sende falske sms'er. (Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix) Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) er rystet over, hvor let det er at sende falske sms'er. (Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix) Foto: Niels Christian Vilmann

B.T.s afsløring skete med hjælp fra virksomhedsejeren Erik Bjeld, der til daglig anvender en såkaldt sms-gateway, når han kommunikerer med sine kunder. Tjenesten gør det muligt selv at bestemme, hvad afsendernummeret skal være, når man sender en sms.

B.T. har valgt ikke at nævne navnet på hjemmesiden, da vi ikke ønsker at give tips til kriminelle. Men efter at B.T. havde offentliggjort artiklen om sms-snyd tirsdag aften, blev Erik Bjelds profil på sms-tjenesten lukket. Ifølge direktøren for sms-tjenesten skete det på grund af mistanke om misbrug.

»Vi lukkede profilen, fordi vi kunne se, der blev sendt sms'er fra Dao,« siger direktøren, som B.T. har valgt at holde anonym.

Han oplyser, at der findes en håndfuld sms-gateway-aktører i Danmark, hvor det er muligt at sende sms'er fra andre numre end ens eget. Han erkender dog også, at sms-branchen kan være 'en jungle' at finde rundt i, og at der findes internationale firmaer og portaler, som ikke stiller lige så store sikkerhedskrav som telebranchen i Danmark.

Spoofing-sms sendt fra en hjemmeside, der gør det muligt at sende falske sms'er. Vis mere Spoofing-sms sendt fra en hjemmeside, der gør det muligt at sende falske sms'er.

For at imødegå problemet med svindel er det ifølge direktøren kun registrerede firmaer, der kan oprette en profil, og alle ansøgere om en profil bliver vurderet manuelt. For at blive godkendt skal man acceptere, at man ikke misbruger profilen.

»Vi tager misbrug meget seriøst. Vi har lige haft en sag, hvor vi meldte en bruger til politiet, og hvert år har vi en lille håndfuld profiler, som vi lukker og politianmelder,« siger direktøren, der oplyser, at Erik Bjelds profil er blevet åbnet op igen.

Men hvorfor er det overhovedet nødvendigt at have et åbent afsenderfelt, som gør det muligt at sende sms'er fra andres numre?

»Det kan være virksomheder, der har 500 medarbejdere, der har brug for at sende sms'er ud fra forskellige personer. Men når det så er sagt, så har vi i længere tid arbejdet på at indføre manuel godkendelse af afsendernavne, så det vil være et af de tiltag, vi i nær fremtid indfører, der gerne skulle lukke helt ned for snyd og svindler-sms'er, som er sendt via vores platform.«