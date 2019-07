Det var med fuldt overlæg, at bestyrelsen i det almene boligselskab BoligKorsør valgte at se stort på reglerne og blokere for, at den berygtede Gimi 'Boss' Levakovic kunne flytte ind i en af selskabets lejligheder.

Hensynet til de øvrige beboere blev simpelthen prioriteret over gangsterens rettigheder.

»Vi skulle faktisk have givet ham en bolig, men vi løb den risiko, at vi kunne tabe en eventuel sag,« siger Ebbe Jens Ahlgren.

Han er bestyrelsesformand i BoligKorsør og er således hovedansvarlig for den kontroversielle beslutning. Ebbe Jens Ahlgren er også siden blevet byrådsmedlem i Slagelse Kommune for Venstre.

Sigøjnerbossen Gimi Levakovic har sammen med sin familie spredt utryghed blandt beboerne i Cobrahave på Amager. Her har han lige fisket en parkeringsbøde væk fra forruden på den sorte Mercedes CL 500, der holdt foran hans lejlighed. Foto: B.T. Foto Vis mere Sigøjnerbossen Gimi Levakovic har sammen med sin familie spredt utryghed blandt beboerne i Cobrahave på Amager. Her har han lige fisket en parkeringsbøde væk fra forruden på den sorte Mercedes CL 500, der holdt foran hans lejlighed. Foto: B.T. Foto

Som B.T. har kunnet afsløre, er Gimi Levakovic for nylig flyttet ind i en lejlighed i Ørestaden til mellem 14.000 og 22.000 kroner om måneden. Det er sket til stor ærgrelse for de nye naboer.

Ebbe Jens Ahlgren forstår godt, at naboerne er bekymrede over at dele opgang og gård med den vanekriminelle 50-årige mand, der har domme på sammenlagt 10 år med sig i bagagen.

»Jeg ville selv være stærkt bekymret,« siger han.

Derfor var Ebbe Jens Ahlgren også klar til at bruge hårde metoder, da Gimi Levakovic i 2015 ville skrive sig op på ventelisten til de almene boliger på Motalavej i Korsør, som Ebbe Jens Ahlgren har ansvar for.

Kvarteret Cobrahaven i Ørestaden, hvor mindst fire medlemmer af familien Levakovic har slået sig ned. Foto: B.T. Foto Vis mere Kvarteret Cobrahaven i Ørestaden, hvor mindst fire medlemmer af familien Levakovic har slået sig ned. Foto: B.T. Foto

Bestyrelsesformanden fortæller, at en medarbejder dengang genkendte Gimi Levakovic, da han søgte en af de ledige boliger, der på daværende tidspunkt var til rådighed.

Den ansatte bragte sagen til bestyrelsen, som traf en beslutning, som Ebbe Jens Ahlgren nu erkender var kontroversiel.

»Normalt lejer vi ud til alle mennesker. Men vi blev enige om i bestyrelsen, at han ikke var velkommen. Trygheden hos vores 7.000 lejere vægtede højere end ham og hans familie,« siger han og fortsætter:

»Her havde vi en rimelig grund til at frygte, at vores øvrige problemer på Motalavej kunne eskalere, så vi tænkte, at så må han retsforfølge os. Vi tog en chance, men sådan er livet en gang imellem.«

Ebbe Jens Ahlgren er formand for bestyrelsen i BoligKorsør. Pr-foto Vis mere Ebbe Jens Ahlgren er formand for bestyrelsen i BoligKorsør. Pr-foto

Kan du forstå, hvis Gimi Levakovic føler sig negativt forskelsbehandlet af dig og boligselskabet?

»Det ville jeg godt kunne forstå, men det ændrer ikke ved, at jeg synes, at det var den rigtige beslutning, vi traf.«

Anholdt i Korsør

Gimi Levakovic har aldrig gjort en sag ud af forskelsbehandlingen. Og det er således uklart, om det i dag 50-årige familieoverhoved i Levakovic-klanen ville have fået medhold ved en retssag.

I stedet blev han kort efter anholdt.

Tip os Ved du noget om sagen, så skriv gerne til os. Send en mail til 1929@bt.dk.

I maj 2015 blev politiet tilkaldt til en lejlighed ejet af BoligKorsør. Her fandt ordensmagten Gimi Levakovic indblandet i et skænderi.

Ifølge Sjællandske har vidner på stedet forklaret, at han truede to kvinder. Og da politiet i forbindelse med anholdelsen valgte at ransage et værelse, fandt betjentene en halvautomatisk Walther P38-pistol med 16 patroner.

Gimi Levakovic blev siden dømt for ulovlig våbenbesiddelse og dødstrusler.

Det var med afsæt i denne sag, at Højesteret endte med at skulle tage stilling til, om han skulle udvises af Danmark.

Gimi Levakovic slap dog med skrækken, og ønsket om en lejlighed i Korsør lader til at være aftaget derefter.

Det er i dag C.W. Obel Ejendomme, der huser Gimi Levakovic.

Direktør for det private selskab, Torben Black, fortæller, at han ikke ville have problemer med at afvise en mand med det berygtede efternavn.

Problemet er, at det ikke stod klart, præcis hvem der ville flytte ind, da lejekontrakten blev underskrevet. Desuden er en lejer ikke forpligtet til at oplyse, hvis der senere eksempelvis flytter en kæreste eller en veninde ind.

»Vi administrerede ikke ejendommen på det tidspunkt, og de lejede sig ikke ind med Levakovic-navnet. Hvis vi administrerede ejendommen på det tidspunkt og havde vidst, at det var dem, så havde vi afvist dem, men det kan ikke laves om nu.«

»Nu er de der, og nu er de beskyttet af lejeloven,« siger Torben Black.

Derfor kan ejendomsselskabet heller ikke bare smide familien ud, hvis der var ønske om det. For der er ikke et klart svar på, hvad der kunne være udsmidningsgrund.

»Det kan man ikke sige firkantet. Det er en vurdering af, om man ikke overholder husreglerne for at bo i ejendommen. Der er ikke noget på nuværende tidspunkt, der giver anledning til hverken irettesættelser eller udsmidning.«