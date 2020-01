PET kræver fængsel til Christian Jensen og bøde til JP/Politikens Hus efter trykning af bog med Jakob Scharf.

Politikens chefredaktør får tirsdag i Østre Landsret mange spørgsmål om sit samarbejde med den administrerende direktør i JP/Politikens Hus.

Det er Politiets Efterretningstjenestes advokat, som konfronterer Christian Jensen i en privat straffesag. Den er anlagt, fordi Politiken i oktober 2016 valgte at trykke bogen "Syv år for PET", selv om en dommer forinden havde forbudt JP/Politikens Hus at offentliggøre bogens indhold.

Christian Jensen bør idømmes fængsel, lyder kravet fra PET.

Men chefredaktøren forsvarer sig med, at dommerens forbud skød forbi. Det angik slet ikke ham og hans avis, lyder det.

Forbuddet mod JP/Politikens Hus blev afsagt i en kendelse klokken 02.10 den 8. oktober. Men chefredaktøren troede på grund af artikler i netop disse dage, at det var rettet mod Ekstra Bladet, forklarer han.

- Jeg kunne umuligt tro, at det var rettet mod mig, siger han til advokat Henrik Nedergaard Thomsen, der repræsenterer PET, mens tre dommere fra podiet nøje følger med.

- Havde det været et klokkeklart forbud rettet mod Politiken, ville jeg have ageret anderledes. Politiken er ikke hævet over domstolene, forsikrer Christian Jensen.

Om eftermiddagen 8. oktober modtog han fra direktør Stig Kirk Ørskov en mail med dommerens forbud. Den 9. oktober udkom Politiken med bogen som særsektion.

Læste du kendelsen med forbuddet, vil advokaten vide.

- Ja.

Læste du hele kendelsen igennem?

- Jeg læste kendelsen.

Så læste du også, at kære af kendelsen ikke har opsættende virkning?

- Ja.

Men du trykker bogen alligevel?

- Jeg kan ikke anse Politiken for at være omfattet af det her forbud. Jeg kan ikke tro andet, end at det er et fejlagtigt nedlagt forbud, siger Christian Jensen.

Hovedsynspunktet i hans forsvar er, at forbud af denne type skal rettes mod den ansvarshavende redaktør og ikke mod medievirksomheden. Netop fordi der er en skarp adskillelse mellem redaktionelt indhold og den kommercielle side.

Måske på grund af dette synspunkt går PET's advokat meget op i, at chefredaktøren valgte at ringe til direktøren og orientere ham om initiativet med at trykke bogen. Hvorfor?

- Jeg ringede for at orientere ham om en beslutning, jeg havde truffet. Vi har et nært samarbejde om den forretningsmæssige drift af Politiken.

Var det af forretningsmæssige grunde, at du ringede?

- Nej, jeg orienterer ham bare, vi har et nært samarbejde.

Christian Jensen forsikrer, at der ikke er nogen sammenblanding.

- Men det udelukker jo ikke, at jeg ikke orienterer om de redaktionelle beslutninger. Jeg sidder jo ikke i en boble.

Hvad forventede du, at Stig Ørskov skulle gøre?

- Ikke noget. Det var ikke forretningsmæssigt, at jeg ringede til Stig. Jeg havde truffet en redaktionel beslutning.

Advokat Nedergaard Thomsen bliver ved og vil vide, hvorfor chefredaktøren havde et behov for at orientere direktøren?

- Det gør jeg, fordi det er almindeligt samarbejde. Jeg er en åben person. Men man skal forstå, at det forretningsmæssige er adskilt fra det indholdsmæssige. Jeg har ingen interesse i en sammenblanding.

I øvrigt fik Jensen at vide af sin direktør, at der ikke var problemer med trykkapaciteten.

Næsten dag rullede søndagsudgaven ud til hele landet med "Syv år for PET". Heri var Jakob Scharf kilde til mange oplysninger om PET's arbejde.

Landsretten har også retsmøde torsdag.

