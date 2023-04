Lyt til artiklen

Ingen har set eller hørt fra 13-årige Filippa, siden hun lørdag klokken 11.30 ringede til sin far og sagde, at hun var færdig med sin avisrute.

Lørdag eftermiddag fandt amilien hendes cykel, taske og mobiltelefonen henkastet i vejkanten på Esholtevej ved Kirkerup sydøst for Slagelse.

Politiet er talstærkt til stede med hunde, droner, helikopter og mandskab.

»Vi efterforsker bredt. Det er det, jeg melder ud. Hverken mere eller mindre. Det vil sige, at vi efterforsker ud fra flere scenarier,« siger Kim Kliver, politiinspektør ved Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi, til B.T.

Politiets teknikere har iført blå dna-dragter bjærget cyklen fra vejkanten.

Mørket er faldet på, men politiet fortsætter eftersøgningen af Filippa.

»Vi arbejder så længe, det er nødvendigt for at få vished for, hvad der er sket med Filippa,« siger Kim Kliver og tilføjer:

»Vi lader os ikke styre af, om det bliver nat eller noget andet. Vi har mandskab, så vi kan fortsætte den massive indsats, vi laver, indtil vi finder hende.«

Skal borgerne hjælpe jer med at lede med – bogstavelig talt – lys og lygte, eller skal borgerne holde sig væk, så de ikke jokker i eventuelle spor?

»Vi opfordrer til at rette henvendelse til politiet, hvis man har set noget. Det er det, vi har brug for nu. Og vi har lige tweetet ud, at mere end 300 borgere allerede har rettet henvendelse til os. Jeg noterer mig med stor taknemmelighed, at borgerne har lyttet til vores opfordring,« siger Kim Kliver og fortsætter:

»Jeg er betrygget ved, at vi er massivt til stede derude med hunde og alt muligt andet. Det er politiets opgave lige nu at lave den eftersøgning, og det er vi i gang med.«

Følg B.T.s dækning af eftersøgningen her.