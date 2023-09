Kun en uge efter, at der kom voldsom debat på baggrund af en anholdelse på Christianshavn, skaber en ny voldsom anholdelsesvideo nu overskrifter.

Det får Københavns Politi til at kommentere sagen.

Og det ser voldsomt ud, når en betjent i en video råber: »Jeg fucking kvæler dig.«

Det siger Jens Jespersen, der er ledende politiinspektør ved Københavns Politi.

Udtalelsen kommer på baggrund af en video, som Politiken bragte lørdag.

I videoen kan man se flere politibetjente, der er i gang med at anholde en mand.

Undervejs i videoen råber en af betjentene blandt andet, at:

»Jeg fucking kvæler dig, hvis du ikke får de hænder om på ryggen. Kan du forstå det?«

Jens Jespersen forstår godt, at den slags videoer får borgere til at reagere, fortæller han til B.T.

»Det meste magtanvendelse ser jo ikke pænt ud. Når du tvinger nogen til at gøre noget, de ikke har lyst til, ser det voldsomt ud for almindelige tænkende mennesker,« lyder det.

Til B.T. fortæller Jens Jespersen, at Københavns Politi har sendt videoen til Den Uafhængige Politiklagemyndighed for at få dem til at vurdere, om magtanvendelsen er over grænsen.

Han siger dog, at han godt mener, at den slags sprogbrug, som der anvendes i videoen, kan være berettiget.

Peberspray-videoen: Onsdag den 13. september blev en 43-årig mand anholdt, da han var på vej ned for at hente sine børn. Manden blev i første omgang sigtet for at betjene sin telefon imens han cyklede. Senere blev han sigtet for ikke at ville oplyse sit navn og sin fødselsdag til politiet. Undervejs i anholdelsen får manden sprøjtet peberspray i ansigtet, imens han ligger på jorden, med flere betjente ovenpå sig, hvilket kan ses på en video fra episoden, som først blev bragt af Politiken. Videoen har skabt voldsom debat om politiets magtanvendelse. Karina Lorentzen, der er retsordfører hos SF fortalte, at videoen gav hende mindelser om George Floyd, som døde efter, at en betjent havde siddet på hans hals i adskillige minutter. Enhedslistens retsordfører Rosa Lund udtalte i den forbindelse til B.T., at videoen burde føre til »selvransagelse« hos politiet. Danmarksdemokraternes retsordfører Betina Kastbjerg fortalte, at hun savnede flere oplysninger i sagen. »Det er forståeligt, hvis folk synes, det virker voldsomt, men der mangler nogle brikker i puslespillet, da vi ikke ved, hvad der er gået forud for videoen. Sagen bliver undersøgt af DUP og jeg har brug for det fulde billede, før jeg kan sige yderligere,« skrev hun i en kommentar til B.T.

Er det i orden, hvis betjente bruger så voldsomt sprog over for borgerne?

»Der er afgørelser fra DUP, hvor betjente har brugt meget voldsomt sprogbrug og ikke har fået kritik. Det er altid at foretrække, hvis man med ord kan få folk til at gøre noget, der ellers ville kræve magt. Hvis alternativet er politistav, kan det godt give mening,« fortæller han.

Synes du ikke, det ser voldsomt ud, når betjenten truer med at kvæle en borger?

»Det SER voldsomt ud. Det gør det meste magtanvendelse. Når du tvinger et andet menneske til at gøre noget, ser det voldsomt ud. Som borger synes jeg også, at det ser voldsomt ud. Men det er ikke det samme, som at det ikke er i orden, og at det ikke er inde for reglerne. Det må DUP afgøre nu,« lyder det.

Nu er det jo kun en uge siden, vi alle sammen talte om en video, der mindede om den her. Kan det skade borgernes opfattelse af politiet, hvis de her videoer bliver ved med at komme ud?

»Jeg har ikke nogen tal på, hvor tit politiet bruger fysisk magt. Det meste magtanvendelse er jo ikke pænt at se på. Borgere kan formentlig ofte kunne optage videoer som, isoleret set, ude af kontekst, kan virke voldsomme. I hvilket omfang det påvirker borgernes opfattelse af politiet, skal jeg ikke kunne sige.«

Jens Jespersen fortæller, at magtanvendelsen er nødvendig for politiet.

»Det er et vilkår. Borgerne skal overholde reglerne, og vi har valgt som samfund, at det er politiet, der skal få borgerne til at rette ind, hvis de ikke overholder dem. En gang imellem medfører det, at der anvendes fysisk magt. Og det SER voldsomt ud, men det er nødvendigt,« fortæller han.

På grund af de igangværende undersøgelser vil Jespersen ikke gå ind i de konkrete sager. Men over for Ritzau vil han gerne fortælle generelt om vigtigheden af, at politiet overholder reglerne, og at der er tillid til dette.

- Politiet har jo til opgave at sikre at store dele af vores lovregelsæt overholdes, og vi er udstyret med nogle beføjelser til at tvinge det igennem. Så er det jo vigtigt, at borgerne har tillid til, at det sker på en ordentlig måde, hvis man skal have tillid til det demokratiske samfunds velbefindende i det hele taget, siger Jens Jespersen.

Antallet af videoer af politiet, der bliver delt voldsomt, er steget voldsomt over de seneste år. Til Ritzau fortæller Jens Jespersen, at han ikke mener, at det er en dårlig ting.

- Altså, jeg synes jo ikke, det er et problem. Det er heller ikke et problem at borgere kan se, hvordan det ser ud, når politiet arbejder, fordi vi har jo ikke noget at skjule, lyder det fra politichefen.

Jens Jespersen fortæller, at der er helt faste procedurer for, hvad der sker i sager, hvor politiet anvender magtmidler, det vil sige knippel, peberspray, hund eller pistol. Når disse anvendes skal der laves en særskilt indberetning.

- Den bliver så gennemgået af ledende politifolk for at vurdere, om det er i overensstemmelse med med med de regler, der er på området. Og nogle af dem bliver også udtaget til senere juridisk kontrol, fortæller Jens Jespersen.