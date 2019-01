Kidnapningssagen i Norge overraskede manden, der står i spidsen for efterforskningen. Han kalder ligefrem sagen en ændring i kriminaliteten i Norge.

»Jeg er overrasket i den forstand, at vi ikke har haft tilsvarende sager før,« siger Tommy Brøske, politiinspektør på Fælles enhed for efterretning og efterforskning til B.T.

»Jeg ved jo, at sager, der på mange måder har lighedstræk med denne her sag, finder sted uden for Norges grænser,« siger han.

Det kommer derfor heller ikke helt bag på politiinspektøren, at den type sager også på et tidspunkt ville ramme Norge.

Politinspektør Tomme Brøske kalder kidnapningssagen for en ændring i kriminaliteten i Norge. Foto: Jens Astrup Vis mere Politinspektør Tomme Brøske kalder kidnapningssagen for en ændring i kriminaliteten i Norge. Foto: Jens Astrup

»Men fordi vi aldrig har haft den type sager tidligere, er jeg overrasket,« siger han.

En af Norges rigeste

Politiet holdt torsdag et pressemøde, efter de onsdag offentliggjorde en sag 68-årige Anne-Elisabeth Hagens forsvinden den 31. oktober sidste år.

Hun er gift med Tom Hagen, som ifølge det norske finansmedie Kapital indtager plads nummer 172 på listen over de 400 rigeste personer i Norge.

Efter pressemødet talte B.T. med politiinspektøren, som bl.a. uddybede, hvorfor han har kaldt kidnapningssagen for en ‘ændring i Norges kriminalitet’.

Der var massivt fremmøde fra både den norske og danske presse, da politiet torsdag orienterede om seneste udvikling i sagen. Foto: Jens Astrup Vis mere Der var massivt fremmøde fra både den norske og danske presse, da politiet torsdag orienterede om seneste udvikling i sagen. Foto: Jens Astrup

»Jeg ser det som en ændring i kriminaliteten i Norge, fordi vi ikke tidligere har haft tilsvarende sager, som den her, hvor det det kan se ud som om, gerningsmændene har udvalgt forretningsmænd og går efter deres familiemedlemmer,« siger Tommy Brøske og fortsætter:

»Kriminaliteten ændrer sig og ny teknologi tages i brug, så politiet står overfor nogle helt nye udfordringer.«

Naive nordmænd

En tidligere politimand langer i den norske avis Dagens Næringsliv også ud efter sine uforsigtige landsmænd.

»Nordmænd er naive, og det er mærkeligt, at det ikke er sket før. Der er mange mennesker her i landet, som har store værdier, og som i højere grad burde tænke personlig sikkerhed. Vi er i samfundet heller ikke særlig optaget af personlig sikkerhed,« siger Johnny Brenna, tidligere politimand, som har arbejdet med tunge kriminelle miljøer til avisen.

Anne-Elisabeth Hagen er gift med den norske milliardær Tom Hagen. Foto: Privat / NTB scanpix Vis mere Anne-Elisabeth Hagen er gift med den norske milliardær Tom Hagen. Foto: Privat / NTB scanpix

Øget trussel for velhavende

Truslen er øget for velhavende familier, fortæller tidligere PET-chef og nuværende direktør i Certa Intelligence & Security Jakob Scharf til B.T.

»Truslen er ikke ny, og der er også tidligere set mange eksempler på sager af denne art, men der er kommet flere sårbarheder til. Det handler om, at velhavende familier bliver eksponeret på en anden måde end tidligere,« siger han og fortsætter:

»Der er en stigende interesse i offentligheden for de pågældende personer og deres familier, og der er langt flere oplysninger om dem, som er tilgængelige i åbne kilder via internettet.«

Jakob Scharf uddyber, hvordan det med teknologien er blevet lettere at identificere familiemedlemmer, børn og boliger, og få adgang til oplysninger om, hvordan en bestemt bolig ser ud, og hvilke adgangsveje der er til boligen.

Politiet har sat en autocamper ud som forpost ved familien Hagens hus. Foto: Jens Astrup Vis mere Politiet har sat en autocamper ud som forpost ved familien Hagens hus. Foto: Jens Astrup

Advarer om skrækscenarie

I Norge er der i forbindelse med den aktuelle sag sendt en advarsel ud til alle politidistrikter.

»Vi har informeret de andre politidistrikter i Norge om den her sag og dette fænomen, som vi efterforsker. Og det har vi gjort fordi, vi mener, det er vigtigt, at alle politidistrikterne er klar over, at vi kan have et skrækscenarie her i Øst Politidistrikt,« siger Tommy Brøske til B.T.

Der er endnu ingen mistænkte i sagen.

Politiet afholder nyt pressemøde igen fredag formiddag.