En 29-årig mand fra Polen har i dag formentlig både moralske tømmermænd og smerter i låret.

Tirsdag middag gik han i beruset tilstand amok på parkeringspladsen foran Terminal 3 i Københavns Lufthavn i Kastrup. Andre flyrejsende følte sig så generet af den uregerlige mand, så politifolk fra lufthavnen blev tilkaldt kl. 11.50.

Politifolkene kunne konstatere, at han var fuld og virkede meget truende, ligesom han råbte og skreg på et sprog, som de ikke kunne forstå. Derfor besluttede de at anholde ham, men det ville den polske mand ikke finde sig i.

En af betjentene fik et knytnæveslag i ansigtet, hvorefter gerningsmanden havde held til kortvarigt at undslippe og løbe over mod det nærliggende Hotel Clarion Airport. Her bevæbnede han sig fra restauranten med en kniv og et drikkeglas.

Politifolkene forsøgte nu at brug peberspray mod ansigt på den 29-årige mand, men det havde umiddelbart ingen virkning. I stedet gjorde han ifølge politifolkene udfald mod dem og truede med både kniven og glasset.

Det fik politifolkene til at trække deres tjenestepistoler og fastfryse situationen, indtil en hundepatrulje kunne nå frem. Kort efter forsøgte hundeføreren på engelsk at få den fulde polak til at lægge sig ned, men da det ikke skete, blev politihunden sluppet løs.

Det betød, at den 29-årige mand blev bidt i låret og omsider kunne anholdes.

At han ikke var færdig med at være voldelig, stod dog klart et par timer senere, da polakken kl. 14.30 på Bellahøj Politistation skulle have taget fingeraftryk og foto. Her fik en politibetjent en lussing af den anholdte.

Derfor blev den polske mand onsdag fremstillet i grundlovsforhør i Dommervagten i København med krav om varetægtsfængsling. Han blev sigtet for fire forhold af vold mod tjenestemænd, men nægtede sig skyldig i de tre forhold fra lufthavnen, men erkendte lussingen fra Bellahøj Politistation.

Derudover ønskede han ikke at udtale sig foran dommeren, der besluttede at varetægtsfængsle ham for foreløbig 27 dage.