Det ser måske ikke topmoderne ud, når politiet tropper op til hest.

Men i weekenden viste det sig, at det kan give god mening, når betjente i Københavns Politi sætter sig i sadlen og bevæger sig ud i nattelivet på fire ben.

Her fra var politihestene nemlig blandt andet med til at stoppe noget tumult i nær 7-Eleven på Gothersgade fredag aften.

En ridende patrulje var nemlig lige i nærheden, og da en borger gjorde rytterne opmærksomme på, at der var optræk til uorden, satte de kurs mod den festlige gade.

»Den ridende patrulje red ind midt i gruppen, som var ved at komme op og toppes, og det fik hurtigt lagt en dæmper på gemytterne,« fortæller Jesper Eriksen, der er leder af Københavns Politis Rytterisektion, om episoden.

En gående patrulje tilsluttede sig, og snart var der styr på gemytterne.

Senere samme aften overså en 26-årig kvinde politihestene, da hun kom hjulende ved Gammel Torv og Strøget.

Først overhalte hun på sin cykel patruljen og fortsatte herefter direkte overfor rødt lys.

En rytter eftersatte og fik efter omtrent 50 meter stoppet kvinden, der blev sigtet for sin forseelse.

Jesper Eriksen fortæller, at der er visse fordele ved at patruljere på heste.

»Vi er lette at få øje på, når vi patruljerer på hesteryg, og vi oplever, at mange borgere derfor kommer hen og snakker, og også tager fat i os og beder om hjælp, når de får brug for det,« fortæller han.

Det var også netop, hvad der skete lørdag aften, hvor borgere henvendte sig til den ridende patrulje.

I en gade tæt ved Højbro Plads lå en bevidstløs kvinde, var beskeden til betjentene, der straks red afsted.

Ved ankomst kunne rytterne konstaterer, at kollegaer fra en kørende patrulje allerede var på stedet. Og det samme var en ambulance, der kunne behandle kvinden.