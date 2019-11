Claus Oxfeldt mener, at trafikkulturen er katastrofal. Vanvidsbilister kører videre, fordi de forsinker sager.

Vanvidsbilister fortsætter med at køre videre på de danske veje, fordi de kan trække retssager i langdrag.

Sådan lyder det fra en række betjente til Berlingske. Formand for Politiforbundet Claus Oxfeldt bekræfter tendensen og peger samtidig på, at han mener, at trafikkulturen generelt er blevet katastrofal.

- Det bliver værre og værre. Det er ikke nogen hemmelighed, at vi gennem mange år har oplevet, at folk har prøvet at forlænge en eventuel dom ved at udeblive fra retsmøderne.

- Det er min vurdering, at trafikkulturen er katastrofal. Folk de banker over for rødt og kører i nødsporet på motorvejen. Og det er også ganske almindelige mennesker, siger han.

Når et anklageskrift er forkyndt for en tiltalt, som ikke møder op i retten, kan det ende med en udeblivelsesdom.

Men tiltalte bilister kan trække det i langdrag ved eksempelvis at lade være med at åbne deres e-boks, så anklageskriftet ikke bliver forkyndt, forklarer Oxfeldt.

Og det spilder også betjentenes tid, når de bliver bedt om at møde op for at vidne i retssager, som igen og igen bliver udskudt.

- Det er desværre ikke et nyt problem og er der også i alle mulige andre sager, siger politiformanden.

