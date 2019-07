Politifolkenes formand, Claus Oxfeldt, føler politisk velvilje over for problem med langsom sagsbehandling.

Mere end to år har Bente Strunge Hermann måttet vente på, at Østjyllands Politi rejste tiltale mod en gruppe mænd, som påkørte hende. Og den sag er blot et af flere eksempler på en lang sagsbehandlingstid hos politiet, skriver B.T. mandag.

På landsplan er sagsbehandlingstiden for den såkaldte borgervendte kriminalitet, altså vold, tyveri og andre forbrydelser, hvor en borger er offer, i gennemsnit 340 dage ved politi og domstole, skriver B.T.

Men det er der intet nyt i, lyder det fra Claus Oxfeldt der er formand for Politiforbundet, som er politifolkenes faglige organisation.

- Det kan ikke være overraskende for nogen, når vi i politiet skal udføre så mange forskellige opgaver, og der hele tiden kommer flere til. Så skal der prioriteres benhårdt, og det vil gå ud over sagsbehandlingstiden, lyder det fra Claus Oxfeldt.

Han henviser blandt andet til grænsekontrol, bevogtning af potentielle terrormål og indsatsen mod banderne.

- Der har også været VM i ishockey (i maj 2018, red.), som har krævet en masse ressourcer, og vi har haft et folketingsvalg, som har været langt mere krævende end tidligere, lyder det fra Claus Oxfeldt.

Dansk Folkeparti har på baggrund af en række artikler i B.T. om sagsbehandlingstiderne for borgervendt kriminalitet indkaldt justitsminister Nick Hækkerup (S) til samråd.

Retsordfører Peter Skaarup (DF) har forlangt en redegørelse fra ministeren. Samrådet skal foregå den 27. august.

Hos Politiforbundet giver Claus Oxfeldt dog ikke meget for, at der skal gøres en politisk sag ud af, hvad der i hans øjne er et velkendt problem.

Han oplever, at der over en bred kam har været og stadig er en politisk velvilje til at styrke politiet - ikke mindst hvad bemandingen angår.

I de senere år er der blandt andet indført politikadetter, og Forsvaret bistår politiet med grænsekontrol og bevogtningsopgaver. I øjeblikket er bidraget omkring 250 soldater per døgn, fremgår det af Forsvarets døgnrapporter.

- Og jeg forventer, at det vil fortsætte, når der i efteråret skal forhandles en ny flerårsaftale på plads for politiet, siger Claus Oxfeldt.

Ifølge ham må man have forståelse for, at problemet tager tid at løse.

- Man kan ikke bare ansætte 2000 mand fra den ene dag til den anden, siger han.

