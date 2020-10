Peter Madsen flygtede fra fængslet tirsdag. Onsdag er der skruet helt op for bevogtningen af ham.

Politifolk med tunge våben har onsdag taget opstilling i Retten i Glostrups fløj, hvor grundlovsforhør sædvanligvis bliver afholdt.

En kvindelig betjent og en mandlig kollega er begge bevæbnet med M-10-automatrifler og står umiddelbart ude foran retslokale 102, hvor livstidsfangen Peter Madsen opholder sig.

Tre andre betjente i almindelig udrustning står også klar, og inde i retslokalet sidder der også politifolk.

Nu har politiet ikke for vane at fortælle i detaljer om, hvordan bevogtning foregår - og hvorfor. Men i tilfældet Peter Madsen giver det næsten sig selv.

Tirsdag truede han sig med en bombeattrap og en pistollignende genstand ud af sin ufrivilligt permanente bolig, Herstedvester Fængsel.

Under flugten, som varede få minutter nåede han at true en psykolog, tre fængselsbetjente, en civil borger og de politifolk, som anholdt ham.

Med den massive tilstedeværelse af politifolk er muligheden for flugt minimal.

Inden retsmødet var politifolk også inde og inspicere retslokalet og et tilstødende lokale, hvor Peter Madsen holdt møde med sin advokat, Anders Larsen, inden retsmødet.

Både retssalen og advokatværelset, som ligger i stueetagen, er udstyret med et tremmegitter for vinduerne. Så den vej slipper ingen umiddelbart ud.

Peter Madsen har ved retsmødet erkendt sig skyldig i både fangeflugt og trusler, og senere onsdag vil dommer Martin Juul Nielsen afgøre, hvorvidt Peter Madsen skal varetægtsfængsles.

Varetægtsfængsling foregår under strengere forhold end almindelig afsoning. For eksempel kan der være skrappere restriktioner på, i hvor høj grad den fængslede må have kontakt med omverdenen.

