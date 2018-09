Københavns Politi oplyser på Twitter, at politifolk fra øvrige kredse kommer til København for at assistere.

København. Som reaktion på, at en ny bandekonflikt i disse dage udspiller sig i de københavnske gader, har Københavns Politi bedt om assistance fra Rigspolitiet.

Derfor vil politifolk fra landets øvrige kredse hjælpe politiet i København.

Det første hold ankommer søndag, oplyser Københavns Politi på Twitter.

Det er især i den seneste uge, at politiet har været travlt beskæftiget.

Senest blev der skudt på Meinungsgade i hjertet af Nørrebro fredag aften. Her blev tre personer ramt, heriblandt to tilfældige.

Onsdag var det politiet, der var i skudilden. Kort før klokken 20 blev der pludselig skudt mod en gruppe unge fra en forbikørende bil på Ragnhildgade på Nørrebro.

Næsten lige ved siden af stod politiet, som svarede igen ved at beskyde bilen. Ingen blev anholdt, og gerningsmændene slap væk.

Det vides ikke, hvor mange politifolk der kommer til København for at assistere.

/ritzau/