På kun to dage i denne uge har letbanen i Odense været i kollision med både en cyklist tirsdag og med en bilist onsdag.

Og nu er den foreløbige konklusion fra politiet efter onsdagens hændelse altså, at bilisten var skyld i uheldet.

Det fortæller Sunniva Pedersen-Reng, der er kommunikationskonsulent ved Fyns Politi, til B.T.

»Politiets efterforskere er fortsat i gang med at undersøge hændelsesforløbet, men den umiddelbare vurdering er indtil videre, at bilisten har foretaget et venstresving over letbanens spor på et sted, hvor der er forbudt at dreje til venstre,« siger Sunniva Pedersen-Reng og tilføjer:

»Men sagen efterforskes stadig, for der kan jo fortsat komme andre ting frem.«

Med andre ord lyder det altså til, at uheldet skete på grund af en fejl fra billistens side.

Heldigvis kom ingen personer til skade i forbindelse med uheldet, der dog betød betydelige, materielle skader.

»Da bilisten drejer hen over sporet, kommer der i samme øjeblik et letbanetog, som så ender med at køre ind i bilisten,« forklarer Sunniva Pedersen-Reng.

Politiet fik anmeldelsen om uheldet klokken 17:20, som skete ved krydset mellem Klostervej og Østre Stationsvej. Sammenstødet fik i en periode politiet til at lukke for den ellers travle eftermiddagstrafik, hvilket gav kø på stedet.

Og ikke nok med at den grå Volkswagen Turan og letbanetoget havde betydelige skræmmer efter sammenstødet, så ramte bilisten også ind i et lyssignal på vejen, som satte hele lysreguleringen på Østre Stationsvej ud af spil i en rum tid onsdag aften.

Odense Letbane har i den seneste tid intensiveret sine testkørsler på hele sin strækning, og det har givet flere sammenstød.

Blandt andet altså også tidligt tirsdag morgen, da en cyklist kørte direkte ind i et letbanetog – det skete på Vestre Stationsvej.

I forbindelse med et tidligere sammenstød mellem en bilist og letbanen, har Fyns Politi indhentet videooptagelser fra toget. Samme skridt arbejder efterforskningen nu på at tage.