Torsten Hesselbjerg: Unoder opstår, når politiets top ikke følger med i, hvad der foregår "i bunden af skibet"

Et enkelt ord kan forklare politiets indgreb mod demonstranter under en stribe kinesiske besøg. Og det er systemfejl.

Sådan lyder det fra den tidligere rigspolitichef Torsten Hesselbjerg fredag under en afhøring i Tibetkommissionen.

En særlig kultur og ledelsens manglende kontrol er de bud på forklaringer, som han i et ivrigt toneleje forsøger at hjælpe kommissionens tre medlemmer med.

De fleste politifolk er handlekraftige og selvstændige og klarer opgaver uden at involvere den øverste ledelse. Men det kan også give problemer, lyder det fra Torsten Hesselbjerg, der i otte år var øverste chef for ordensmagten.

- Autonomien har også nogle negative sider, og så kan det løbe afsted med dem, siger han.

I 2012 og 2013 gik "stort set alt galt", mener Torsten Hesselbjerg.

Politiet begik i de år klart ulovlige indgreb. Såvel ytringsfriheden som retten til at demonstrere blev krænket, har kommissionen tidligere slået fast.

Årsagen til politiets handlinger var en særlig stemning, som var blevet skabt af Udenrigsministeriet og PET, lød konklusionen i den første beretning.

- Det er sørgelig læsning, siger Hesselbjerg om beretningens lyseblå bind, som han har med i sin sorte mappe.

I 2012 kiggede hverken den daværende politidirektør Johan Reimann eller andre i topledelsen i Københavns Politi i en såkaldt operationsbefaling om et statsbesøg af den kinesiske præsident. Heri står, at betjente skulle sikre, at Hu Jintao ikke skulle få demonstranter at se.

- Det har slået mig med forbavselse, at ingen fik hevet operationsbefalingen frem. Det står jo helt tydeligt, hvad man ville, siger Hesselbjerg.

- Det er fuldstændig uforståeligt, at der går tre år, før operationsbefalingen kommer frem, bemærker han.

De selvstændige mellemledere arbejdede med "hovedet under armen", mener han.

- Ingen stoppede op og spurgte, om der var hjemmel til det. Man nævner det ikke opad i systemet, siger den erfarne jurist.

I Torsten Hesselbjergs tid som rigspolitichef - fra 2000 til 2008 - var han desuden "lidt utryg" ved det uformelle samarbejde mellem PET og Udenrigsministeriet og kongehuset.

- Det kørte bare. Og jeg sagde også til Lars Findsen (daværende chef for PET. red.), at han skulle følge med i det. Som chef skal man følge med i, hvad der foregår i bunden af skibet, siger Hesselbjerg.

Også ved besøg i 2002 og 2004 blev der ifølge vidneudsagn og skriftlige planer grebet ind mod demonstranter. De skulle holdes ude af syne af kinesiske ledere.

Et eksempel på handlekraftigt politi er fra 2002. Chefpolitiinspektør Kai Vittrup havde bestilt tre kilometer pigtråd, som skulle placeres rundt om Bella Center ved et topmøde.

- Det endte med, at jeg måtte op til statsministeren og forklare, hvad der foregik. Vittrup havde ikke spurgt fru Hansen om det, beretter Hesselbjerg. Fru Hansen var daværende politidirektør Hanne Bech Hansen.

Også i politiets interne plan i 2004 stod der, at demonstranter ikke skulle kunne ses. Ville Hesselbjerg selv have grebet ind, hvis han havde set papiret?

- Jeg skulle have haft en meget dårlig dag, hvis jeg ikke havde spurgt: Hvad er dette her for noget, svarer han.

- Det burde være kommet op til fru Hansen, og man burde have kontaktet mig, og så ville jeg have kontaktet Michael Lunn, siger han med henvisning til Justitsministeriets daværende departementschef.

- Så ville der ikke have været den der følgagtighed, som man har udvist, siger Torsten Hesselbjerg.

I 2004 fik han selv et takkebrev fra den kinesiske ambassade. Man var meget glade for, at politiets motorcykler havde styret en kortege væk fra repræsentanter fra bevægelsen Falun Gong. Men Hesselbjerg forklarer, at han ikke bed mærke i det.

- Det kan godt være, at der er lidt forsømmelse i det, siger han.

/ritzau/