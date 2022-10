Lyt til artiklen

Han løb for livet, men de bevæbnede mordere var hurtigere.

Efter et par minutter indhentede de det 22-årige offer og skød tre gange mod ham på klos hold.

Det ene projektil gennemborede den unge mands hjerte og venstre lunge. Det viste sig at være dræbende.

Sådan opridses de centrale kendsgerninger om det blodige skyderi 28. december sidste år på åben gade ved Hallingparken i Brøndby Strand i det anklageskrift, som Københavns Vestegns Politi nu har tiltalt to unge mænd med.

De formodede gerningsmænd på 21 og 26 år nægter sig skyldige i den alvorlige tiltale, der kan risikere at udløse en fængselsstraf på livstid for dem begge.

Ifølge anklageskriftet, som B.T. har fået adgang til, bliver de nemlig begge tiltalt for manddrab i kombination med straffelovens særlige paragraf 81 b, der handler om at bruge et skydevåben på offentligt område til at begå en alvorlig forbrydelse som eksempelvis drab.

Det vil kunne forøge den normale straf med 50 procent, hvilket i tidligere sager om planlagte drab har været tilstrækkeligt til at udløse livstid.

Politiets efterforskning i drabssagen koncentrerede sig meget hurtigt om de to nu tiltalte – ikke mindst på grund af videooptagelser ganske nær gerningsstedet.

Den 22-årige mand var dødeligt såret af flere skudlæsioner, da de første patruljevogne nåede frem til gerningsstedet i Hallingparken i Brøndby Strand 28. december 2021. Han afgik efterfølgende ved døden. Vis mere Den 22-årige mand var dødeligt såret af flere skudlæsioner, da de første patruljevogne nåede frem til gerningsstedet i Hallingparken i Brøndby Strand 28. december 2021. Han afgik efterfølgende ved døden.

Det førte i timerne efter drabet i Brøndby Strand til en serie (forgæves) ransagninger på forskellige adresser – blandt andet i Urbanplanen på Amager – hvor politiet havde en mistanke om, at de to unge mænd kunne opholde sig.

Faktisk var politiet allerede tidligt så overbeviste om deres tilknytning til drabet, at de begge efter nogle få dage blev offentligt efterlyst med navne og billeder.

Det fik 4. januar i år først den nu 26-årige til at melde sig til politiet i Nordjylland, og 9. januar blev hans yngre kammerat anholdt, da han rejste ind i Danmark via Københavns Lufthavn i Kastrup. Siden har de begge været varetægtsfængslet.

Det forhindrede dog ikke i maj i år den ældste af dem i at få føjet en dom på 60 dages fængsel til sin straffeattest for afpresning mod et filmhold og trusler mod fængselsbetjente i Vestre Fængsel. Han er i forvejen også dømt for blandt andet røveri, grov vold, trusler og hærværk.

Vidner så to mulige gerningsmænd løbe væk fra stedet efter skuddrabet i Brøndby Strand. Vis mere Vidner så to mulige gerningsmænd løbe væk fra stedet efter skuddrabet i Brøndby Strand.

Når nævningesagen om drabet i Hallingparken begynder lige efter nytår ved Retten i Glostrup vil der være afsat fire retsdage til sagen. Hvad motivet til det dødelige skyderi efter politiets opfattelse var, er foreløbig uvist.

»Det vil jeg af respekt for den kommende nævningesag i retten foreløbig helst ikke komme nærmere ind på,« lyder det fra anklageren i sagen – senioranklager Peter Rask fra Københavns Vestegns Politi.

Politiet har dog tidligere oplyst, at der formentlig er tale om et skæbnesvangert udslag af en lokalt forankret konflikt, hvor der muligvis også har været anvendt skydevåben.

Dog har politiet ikke vurderet, at der var grundlag for at anvende den såkaldte bandeparagraf i anklageskriftet, der i givet fald ville have kunnet fordoble en eventuel straf.