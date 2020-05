Norsk politi er overbevist om, at milliardærfruen Anne-Elisabeth Hagen er blevet slået ihjel, og at gerningsmanden efterfølgende har skaffet hendes lig af vejen.

Tidligere på ugen meldte de ud, at de havde fundet blodspor fra Anne-Elisabeth Hagens mand Tom Hagen i parrets fælles hjem, og at det blandt andet var på den baggrund, de anholdte Tom Hagen i sagen. Nu har avisen VG fået nye oplysninger om, hvordan politiet mener, at Anne-Elisabeth Hagen blev slået ihjel.

Politiets mistanke om, at Hagen-parrets hjem er et gerningssted, finder retten så sandsynlig, at politiet har fået lov til at fortsætte tekniske undersøgelser i hjemmet, som de gik i gang med efter Tom Hagens anholdelse.

Det har Tom Hagens advokat protesteret over, men retten har altså givet politiet medhold i, at huset kan være et gerningssted for et muligt drab.

Anne-Elisabeth Hagen forsvandt fra sit hjem den 31. oktober 2018. Foto: Privat

Ifølge VG arbejder politiet ud fra en teori om, at Anne-Elisabeth Hagen blev kvalt i sit hjem, hvorefter hun blev fragtet væk i en bil.

Politiet skulle ifølge avisen have fundet spor i huset, der understøtter teorien om kvælning.

Det drejer sig om Anne-Elisabeth Hagens tøj, dét, der omtales som slæbespor samt andre biologiske spor fra den forsvundne kvinde.

Tom Hagens forsvarer Svein Holden siger til VG, at han ikke mener, politiet kan bevise, at hans klients kone blev dræbt i huset.

Tom Hagen er blevet løstladt, men er fortsat sigtet for drab på eller medvirken til drab på sin kone. Foto: Torbjørn Olsen / GD / NTB scanp

Han mener heller ikke, der er nogle beviser, som understøtter politiets hypotese om, at hun er blevet kvalt.

Det trak store overskrifter, da rigmanden Tom Hagen den 29. april blev anholdt for sin kones forsvinden.

Anne-Elisabeth Hagen havde på det tidspunkt været forsvundet siden 31. oktober 2018.

Tom Hagen blev allerede løsladt igen den 8. maj. Det skyldes blandt andet, at rigmanden var på arbejde i det tidsrum, hvor hans hustru forsvandt.