Politiet mener, at en tvist om et stort parti hash får to grupperinger til at skyde efter hinanden.

København. I en konflikt, der angiveligt handler om en stjålet bunke hash, er det politiets vurdering, at mellem 15 og 20 mennesker er blevet beskudt i Husum i løbet af de seneste uger.

Det fortæller politiinspektør Torben Svarrer fra Københavns Politi.

- Ud af det er fire personer blevet ramt, siger han.

Torben Svarrer tilføjer, at det er et skøn og ikke et faktuelt tal, at mellem 15 og 20 har været i skudlinjen.

Fredag besluttede Københavns Politi at forlænge en visitationszone i området.

Baggrunden er, at det vurderes, at der fortsat er en konflikt mellem en kriminel gruppering i området omkring Husum og en anden gruppering i Rødovre.

Politiet har tidligere oplyst, at konflikten ved Husum muligvis skyldes, at der er blevet stjålet et stort parti hash.

- Det er stadig vores vurdering, at det er det, som det handler om, siger Torben Svarrer fredag.

Solgt på gadeplan har den angiveligt stjålne hash en værdi af cirka fem millioner kroner.

Ifølge politiet er der ikke noget, der tyder på, at aktørerne i konflikten har rod i nogen form for bandegrupperinger.

Der blev senest skudt onsdag aften i Husum. Her blev tre mænd ramt af skud. De overlevede.

Fatalt gik det dog tirsdag på Amager, hvor en mand, der ifølge Ritzaus oplysninger var en ledende figur i rockerbanden Gremium, blev skudt og dræbt.

Politiet har understreget, at den hændelse ikke ser ud til at have noget at gøre med skyderierne i Husum.

/ritzau/