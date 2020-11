I et forsøg på at finde ud af, hvad der er sket med den forsvundne kvinde Maria From Jakobsen, er politiets teknikere torsdag dukket op ved et sommerhus på Vesterled i Nykøbing.

Siden den 27. oktober har den 43-årige kvinde fra Frederikssund været forsvundet – og sagen efterforskes nu som en drabssag.

Onsdag udsendte Nordsjællands Politi en pressemeddelelse, hvori man efterlyste vidner, der har set noget, som kan føre til en opklaring af sagen.

Politikredsen har siden slutningen af oktober efterlyst kvinden, og mandag kom det frem, at man har ændret til at efterforske det som en drabssag.

»Vi har for nylig fået nogle indikationer på, at der kan være begået en alvorlig forbrydelse mod Maria From Jakobsen,« har vicepolitiinspektør Lau Lauritzen tidligere forklaret.

De nye oplysninger medførte, at en 44-årig mand mandag eftermiddag blev sigtet for drabet på den savnede kvinde og varetægtsfængslet i 14 dage.

I forbindelse med den videre efterforskning vil Nordsjællands Politi gerne høre fra borgere, der har oplysninger, som kan være med til at klarlægge, hvad der er sket i dagene op til og umiddelbart efter, at Maria From Jakobsen blev meldt savnet:

»Vi vil meget gerne høre fra borgere, som i perioden fra den 25. oktober til den 4. november har set en hvid Chevrolet Spark eller en grå Suzuki Baleo og eventuelle personer i eller omkring bilerne på Rødkildevej og Frederikssundsvej i København, ved et sommerhus på Vesterled i Nykøbing Sjælland eller ved en genbrugsplads et sted på Sjælland. Den grå Suzuki har anhængertræk og kan muligvis have haft en trailer med sig,« fortalte Lau Lauritzen onsdag.

De to biler, som Nordsjællands Politi interesserer sig for, er en hvid Chevrolet Spark med registreringsnummer AK 82 345 og en grå Suzuki Baleo.

Den grå Suzuki Baleo har påmonteret et anhængertræk og har muligvis kørt med en trailer.

Onsdag kom det også frem, at Maria From Jakobsens bopæl på Nialsvej i Frederikssund og et sommerhus på Vesterled i Nykøbing Sjælland som led i efterforskningen vil blive undersøgt af politiets teknikere.

Hvis du ved noget, bedes du ringe til Nordsjællands Politi på telefonnummeret 114.