I Gentoftegade i Gentofte er et dødsfald blevet anmeldt til politiet.

Det bekræfter Nordsjællands Politi.

»Vi fik anmeldelsen omkring klokken 14 for at undersøge et dødsfald nærmere,« forklarer vagthavende Christian Kobbernagel.

Der kan nemlig være noget mistænkeligt over dødsfaldet.

Og det skal politiet nu be- eller afkræfte.

Derfor kan man både se afspærringer og politifolk i Gentoftegade fredag aften.

Hvem der er død, og om der er tale om en mand eller kvinde, kan politiet ikke udtale sig om på nuværende tidspunkt.

Opdateres ...