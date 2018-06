Natten til onsdag udbrød der brand på rådhuset i Grenaa. Nu viser de foreløbige undersøgelser, at branden sandsynligvis var påsat.

Røgskaderne efter branden var så omfattende, at rådhuset måtte holde lukket onsdag. Derefter gik brandteknikere i gang med at undersøge stedet, og deres konklusioner bekræfter politiets første antagelser om, at branden var påsat.

Det skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Politiet mener, at en ukendt gerningsmand er trængt ind et sted på rådhuset og har gennemsøgt skuffer og skabe for værdier. Der er endnu ikke overblik over, om der er stjålet noget fra bygningen.

Politiets teknikere arbejder videre på stedet torsdag for at finde eventuelle spor.

Ved du noget om branden, som kan hjælpe politiet, vil Østjyllands Politi meget gerne høre fra dig på telefon 114.

Norddjurs Kommune skriver torsdag på Facebook, at rådhuset stadig ikke kan bruges.