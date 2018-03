- Vi vil gerne have det hele med, forklarer vicestatsadvokat. Politifolk risikerer tiltale om løgn i retten.

København. Postyret om slettede mails hos chefer i Københavns Politi er med til at forsinke en afgørelse i Tibetsagen.

Statsadvokaten i København har tidligere varslet, at sagen ville blive afgjort i februar, men nu lyder det, at det nok først vil ske "inden udgangen af april".

Begrundelsen er blandt andet, at en borger har bedt Den Uafhængige Politiklagemyndighed om at undersøge, om der er sket sletning af mails hos den daværende ledelse i Københavns Politi, oplyser vicestatsadvokat Gyrithe Ulrich.

- Vi vil gerne have det hele med, således at der ikke er udestående anmeldelser, der ikke er taget stilling til, forklarer hun.

Politiets it-systemer gemmer kun mails i kort tid.

Når personer forlader deres stillinger, forsvinder beskederne også. Der findes ingen backup. Af den grund blev Tibetkommissionen forhindret i at undersøge sagen til bunds, har dens formand, landsdommer Tuk Bagger, for nylig sagt til P1 Orientering.

Omtalen i pressen resulterede som nævnt i en anmeldelse, og dette skal altså også undersøges, før Statsadvokaten i København mener at kunne sætte et punktum.

Blandt andet skal statsadvokaten tage stilling til, om to politiledere skal tiltales og stilles for retten.

Ikke på grund af politiets ulovlige indgreb mod demonstranter i 2012 og i 2013 under kinesiske besøg, men fordi de beskyldes for at have løjet om forløbet for en dommer i Københavns Byret i august 2013. Begge nægter sig skyldige.

Affæren har været endevendt af flere instanser. I alt er der foretaget næsten 500 afhøringer af Den Uafhængige Politiklagemyndighed og Tibetkommissionen. Forleden oplyste Justitsministeriet til Ritzau, at kommissionen har kostet 24,6 millioner kroner.

Ved besøg af blandt andre den kinesiske præsident besluttede politiet at krænke borgeres ret til at ytre og forsamle sig. Der var tale om klart ulovlige ordrer, har kommissionen slået fast.

Beslutningen skyldes en særlig stemning, som var skabt af Politiets Efterretningstjeneste og Udenrigsministeriet.

Tibetsagen har også drejet sig om, at politiet førte Folketinget bag lyset, om hvad der var foregået. En stribe svar var "objektivt urigtige, vildledende eller ufyldestgørende", har kommissionen konstateret.

Disse manøvrer munder dog ikke ud i en straffesag. Forholdene er forældede i forhold til straffelovens regler, har både politiklagemyndigheden og kommissionen sagt.

/ritzau/