Den Uafhængige Politiklagemyndighed skal vurdere, om Københavns Politi gjorde arbejdet godt nok, da betjente under deres gennemgang af lejligheden på Østerbro overså en døende dreng på badeværelset.

I hvert fald er der indberettet en omfattende klagesag bestående af en række kritikpunkter rejst af advokaten til den afdøde 14-åriges mor.

I klagen, som Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) over for B.T. bekræfter at have modtaget, kritiseres Københavns Politi helt konkret for at tage for let på indsatsen og ikke være grundige nok i gennemgangen af den treværelses lejlighed, hvor en 14-årig dreng døde.

Fakta SAGEN KORT Københavns Politi ankommer til lejligheden på Østerbro kl. 22.15 lørdag den 10. marts for at hente en 14-årig dreng, som er efterlyst af sin far. Politiet går ind i lejligheden, men har ikke mistanke om, at der foregår noget ulovligt.

»Vi er på adressen i en anden politimæssig forretning og har ikke grund til at mistænke, at der foregår noget ulovligt, eller at der på det her tidspunkt er synlige tegn på misbrug blandt de unge,« siger Riad Tolba, vicepolitiinspektør ved Københavns Politi, den 13. marts til B.T.

I anklageskriftet, som B.T. har fået aktindsigt i, står der, at de tilstedeværende i lejligheden – alle mellem 14 og 18 år – er påvirkede af euforiserende stoffer.

Den 40-årige kvinde, som bor i lejligheden og er tiltalt i sagen, fortæller politiet, at hendes datter, som betjentene finder 'snorkende' i soveværelset, er o.k., men blot sover og ikke har brug for hjælp.

Tiltalte undlader at fortælle politiet, at den 14-årige dreng ligger ukontaktbar på badeværelsesgulvet.

Kl. 01.30 søndag den 11. marts ringer et af de unge mennesker fra lejligheden til alarmcentralen. Kl. 01.35 ankommer ambulancen og finder den 14-årige dreng livløs på gaden. De giver førstehjælp, men forgæves. Han erklæres død kl. 02.16.

Den 14-årige pige bliver først fundet af politiet kl. 03.10, da de retter henvendelse til tiltalte i lejligheden, efter drengen er erklæret død på Rigshospitalet.

En ambulance ankommer kl. 03.30 og kører pigen til Rigshospitalet. Hun har haft langvarigt hjertestop og pådraget sig en alvorlig hjerneskade. Hun er fortsat i koma.

I politiets rapport fra besøget i lejligheden fremgik det først, at 'alle rum i lejligheden var gennemgået'. Dette blev dog, som B.T. kunne afsløre onsdag, sidenhen korrigeret, så det i et nyt, fortroligt dokument - skrevet mere end tre uger senere - nu hed, at man under besøget 'havde overset badeværelset', hvor en døende 14-årig dreng lå på gulvet med akut brug for lægehjælp.

Overså faresignaler

Ud over flere kritikpunkter af politiets efterforskning i sagen rettes der i klagen fokus på de åbenlyse faresignaler, som klager mener, at politiet helt ignorerede.

Bl.a., at kvinden, som var den eneste voksne i lejligheden, var påvirket af medicin eller euforiserende stoffer og fremstod 'sløv og snøvlende'. At lejligheden var ulækker og møgbeskidt, og at der stod halvtomme vodkaflasker på bordet samt en spand med opkast i, alt imens en gruppe af børn og unge på 14-18 år rendte rundt og var påvirket af euforiserende stoffer.

Politiklagemyndigheden fortæller over for B.T., at man netop nu skal i gang med at vurdere klagen, men at man ikke kan kommentere den konkrete sag.

»Vi har lige fået sagen ind og skal i gang med det, som vi juridisk set vil kalde visitationsfasen,« siger Christian L. Otto, der er specialkonsulent i Politiklagemyndigheden.

Fakta DØDSLEJLIGHEDEN PÅ ØSTERBRO B.T. har siden marts dækket sagen og vil i den kommende tid gå til bunds i, hvad der reelt skete i lejligheden på Østerbro før og efter den skæbnesvangre nat den 11. marts 2018. I løbet af de næste dage og uger vil B.T. kigge på myndighedernes rolle og ageren i sagen og se på, om tragedien, der kostede en 14-årig dreng livet og lagde en anden 14-årig i koma, kunne have været undgået.

For at visitere klagen korrekt skal det vurderes, om det er en klage over politiets adfærd, en anmeldelse om strafferetligt forhold eller en dispositionsklage, som i sidste ende skal afgøres af politidirektøren.

»Når vi har fundet ud af det - og det tager typisk nogle dage - ryger den ud til rette sted,« siger Christian L. Otto.