Indtil nu har du kunnet køre for hurtigt forbi en af politiets fotovogne, hvis du var på motorcykel.

Uden konsekvenser.

Men nu er det slut.

TV 2 ØST skriver, at det onsdag for første gang nogensinde lykkedes for Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi at blitze en motorcykel med helt almindelig standardteknik i en fotovogn.

Motorcyklister kan ikke længere køre trygt forbi en fotovogn, hvis farten er for høj. Nu kan politiet nemlig også blitze dem ved hjælp af nyt udstyr. Foto: LARS LAURSEN Vis mere Motorcyklister kan ikke længere køre trygt forbi en fotovogn, hvis farten er for høj. Nu kan politiet nemlig også blitze dem ved hjælp af nyt udstyr. Foto: LARS LAURSEN

Det skete helt konkret på Farøbroen mellem Sjælland og Falster.

Føreren af motorcyklen kørte 104 kilometer i timen, hvor vedkommende måtte køre 90 kilometer i timen. Det koster en bøde på 1.200 kroner.

Søren Skotte er leder af færdselspolitiet i den lokale politikreds. Til TV 2 Øst siger han:

»Sagen er den, at vores fotovogne hidtil har taget billeder forfra, men på en motorcykel sidder nummerpladen bag på cyklen. Derfor har vi ikke kunnet se nummerpladen på vores billeder, og så er motorcyklisten sluppet fri, men nu spiller teknikken bare.«

Det nye udstyr, som politiet tog i anvendelse først på året, tager billeder af fartsynderen både forfra og bagfra, når de kører forbi. Dermed er der ikke længere nogen undskyldninger for motorcyklister.

Politiet har skam tidligere uddelt bøder til motorcykler, som kørte for stærkt. Men det krævede, at man brugte en håndholdt hastighedsmåler, hvis farten skulle dokumenteres.

Ifølge Vejdirektoratet stod motorcykler i 2020 for otte procent af samtlige registrerede trafikulykker med døde eller tilskadekomne.