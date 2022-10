Lyt til artiklen

Iført blå dna-dragt bliver han kort før klokken 16 ført ind i Dommervagten i Københavns Byret.

Umiddelbart virker han upåvirket og finder anledning til at sende et skævt smil til to personer på tilhørerrækkerne.

Den 29-årige mand med det kortklippede, mørke hår og tilsvarende mørke skæg er sigtet for at stå bag drabet på den 23-årige mand, der onsdag aften blev skudt på klos hold på Christiania.

Den 29-årige tager en kort samtale med sin forsvarer i et tilstødende lokale, før han vender tilbage til Dommervagten, hvor anklageren læser sigtelsen op.

Heri lyder det, at den 29-årige mand er mistænkt for drab og for ulovlig våbenbesiddelse.

Videre lyder det, at det er politiets mistanke, at han ikke har handlet alene.

Det er nemlig vurderingen, at der er flere uidentificerede gerningsmænd på fri fod. Gerningsmænd, der har handlet i forening eller efter fælles forståelse med den 29-årige.

Den 29-årige nægter sig skyldig i sigtelsen, lyder det fra hans forsvarer, før grundlovsforhørets dommer efter anklagerens anmodning vælger at lukke dørene og dermed sende pressen og andre tilhørere ud.

Skyderiet, der kostede den 23-årige mand livet, fandt sted kort før klokken 17.45 onsdag. Her var gerningsmanden gået helt tæt på den unge mand, der stod bag en hashbod i Pusher Street, og affyret adskillige skud mod offerets hoved.

Herefter var han flygtet fra stedet, der snart fik talstærkt besøg af Københavns Politi, der afspærrede et større område i forbindelse med efterforskningen.

En efterforskning, der klokken 4.45 natten til torsdag førte til anholdelsen af den 29-årige, som altså er mistænkt for at stå bag..

Både den 29-årige mand og hans 23-årige formodede offer er i forvejen kendt af politiet som en del af det kriminelle miljø i København.

Efter grundlovsforhøret blev den 29 årige mand varetægtsfængslet i 13 dage.

»Vi har ikke yderligere oplysninger til sagen på nuværende tidspunkt,« siger Københavns Politi.