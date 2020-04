Dansk undersøgelse af indgreb mod Kina-kritiske demonstranter er grundigere end i andre lande, mener formand.

Undersøgelsen af politiets håndtering af kinesiske besøg har stået på i adskillige år, og den er fortsat ikke afsluttet.

Affæren om politiets indgreb mod Tibet-aktivister - der blev hindret i at ytre sig og at demonstrere - har kostet et tocifret millionbeløb.

For eksempel har en kommission kostet over 20 millioner kroner, og politiet har udbetalt erstatninger på godt to millioner kroner.

I flere andre lande - England, Schweiz, Belgien og andre - har der også været debat og klager over politiets optræden ved kinesiske besøg. Men ingen andre steder har der været et efterspil, der matcher det danske, når det gælder grundighed, vurderer formanden for Støttekomiteen for Tibet.

- Vi er helt sikkert det land, hvor der er gjort mest. Men det hører også med til historien, at begivenhederne i 2012 og 2013 var temmelig usædvanlige, fordi politiet valgte at lyve om, hvad man havde foretaget sig, siger Anders Højmark Andersen.

Han nævner også "gode advokater", Folketingets retsudvalg, pressen samt retssystemet som forklaringer.

I en dom i 2015 mere end antydede tre dommere i Østre Landsret i en afgørelse, at politiet havde krænket borgeres rettigheder. De havde blandt andet hørt politiets melding over radioen: "Tag flaget fra dem, kom!" Kort efter blev Tibetkommissionen nedsat.

Den fastslog i 2017, at politiets klart ulovlige ordrer skyldtes en stemning, som var blevet skabt af Udenrigsministeriet og Politiets Efterretningstjeneste. Desuden havde politiet i flere år vildledt Folketingets retsudvalg. Kommissionens arbejde kostede 23,3 millioner kroner.

Forinden havde Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP) foretaget godt 400 afhøringer.

Men i 2018 blev kommissionen nedsat på ny efter nye oplysninger i pressen.

Dels havde kommissionen ikke fået udleveret alt materiale fra de relevante myndigheder i første omgang, og dels tydede noget på, at politiet også havde foretaget indgreb længere tilbage i tiden.

I øvrigt er DUP ligeledes i gang med en fornyet undersøgelse. Efter mere end halvandet år er der endnu ikke afleveret et resultat til Statsadvokaten i København.

Endelig ligger en straffesag mod to politiledere stille. De er tiltalt for at have løjet for retten om politiets håndtering af statsbesøget.

/ritzau/