Politiets hundepatrulje er torsdag morgen i Østre Anlæg i København for at undersøge et mistænkeligt forhold.

Tidligt torsdag morgen modtog Københavns Politi en henvendelse fra en borger, der ville gøre opmærksom på et mistænkeligt forhold.

Anmeldelsen, der drejede sig om et forhold i Østre Anlæg, tikkede ind klokken fem, oplyser Henrik Svejstrup, der er vagtchef ved Københavns Politi.

- Vi er inde med en hundepatrulje for at lave en undersøgelse af et afgrænset område i parken.

- Det er ikke et farligt, siger vagtchefen.

Kort efter klokken syv er det endnu ikke muligt for Københavns Politi at sige, hvor længe det vil være til stede i parken.

Undersøgelsen finder sted i den nordlige del af parken mod Oslo Plads, hvor politiet har afspærret det område, der bliver undersøgt.

Vagtchefen ønsker ikke at komme nærmere ind på, hvad det mistænkelige forhold drejer sig om.

