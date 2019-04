Dansk politi har igen fået ridende beredskab. De fem nuværende heste skal snart have selskab af 15 andre, og Rigspolitiet søger derfor et nyt hjem til politihestene.

Nu kan man igen møde dansk politi på hesteryg på gader og stræder. Polithestene og deres ryttere er nemlig i fuld gang med træningen, så de snart kan indgå i det løbende beredskab.

På nuværende tidspunkt er Rigspolitiet i gang med at træne fem heste, men det er planen, at rytterisektionen på sigt skal råde over 20 hurtige og firbenede kolleger.

»Vi har indtil videre haft hestene opstaldet på en dejlig gård på Amager. Det har vi været meget glade for, men der er desværre ikke plads til alle hestene, når vi kommer op på fuld styrke. Derfor er vi meget interesserede i at høre fra borgere, der har lyst til og mulighed for at huse de danske politiheste,« siger vicepolitiinspektør John Jensen fra Rigspolitiet.

Politiet leder efter stalde, som kan være nyt hjem for de firbenede, og det skal gerne ligge i nærheden af Hovedstadsområdet, da det er Københavns Politi, der står for det faglige arbejde med hestene. Der skal ud over opstaldning til 20 heste være plads til personale og køretøjer.



De vrinskende medlemmer af politistyrken skal arbejde med flere politiopgaver, som har fokus på tryghedsskabende patruljering i særligt turistområder og ved begivenheder såsom royale arrangementer og Folketingets åbning. Det var her, at rytterisektionen havde sin debut ved åbningen i 2018.

De fem nuværende heste er af racerne Oldenborger og Dansk Varmblod.



Hvis du har en gård eller rideskole i eller nær Hovedstadsområdet, hvor der er plads til 20 politiheste, vil Rigspolitiet meget gerne høre fra dig på 91 35 76 79.