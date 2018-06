Fredag åbner Politimuseet i København en udstilling med trusler fra Rigspolitiets ellers hemmelige trusselsarkiv. Se et udsnit af nogle af de mere mærkværdige trusler i bunden af artiklen.

‘Hvad fanden din fuck boy’ og ‘Halløj pikfjæs’ - sådan indledes nogle af de trusselsbreve, som museet har udstillet.

Fokus på »trusselsproblemet«

Museumsleder Frederik Strand fortæller, at det hemmelige trusselsarkiv bliver åbnet for offentligheden for at sætte fokus på det “trusselsproblem”, som, han forklarer, eksisterer i samfundet og den offentlige debat.



»Der er kommet flere og flere trusler til. Antallet af anmeldte trusler er steget til det dobbelte siden 1990’erne. Det er også for at sætte spørgsmålstegn ved, hvad årsagerne kan være til, hvorfor det er steget så meget,« siger han og giver en forklaring på, hvad en del af grunden kan være:



»Det kan skyldes sociale medier, der gør det nemmere at true og gør det mere uklart, hvad en trussel er.«

Trusler fra 1910-2018

Udstillingen åbnes fredag den 1. juni og løber frem til årsskiftet, hvor omkring 150 trusselsbreve bliver udstillet.



Her er trusler, der daterer tilbage fra 1910 og frem til i dag, som blandt andre kommer fra bankrøvere, naboer og for eksempel er blevet sendt til politikere og offentlige institutioner.

Indblik i historien og politiets arbejde

Udover at sætte fokus på trusselsproblemet oplyser Politimuseet, at de med udstillingen også giver et alternativt indblik i danmarkshistorien, hvor man kan se, hvordan sproget og de emner, der optager danskerne har udviklet sig gennem tiden.



»Et andet aspekt, vi også ønsker at sætte fokus på, er, hvordan politiet efterforsker og arbejder med trusler. Her kan man få et indblik i nye efterforskningsmetoder, som politiet udviklet de seneste fem år,« siger Frederik Strand.



Se et udvalg af nogle af de mærkværdige trusler i billedserien nedenunder: