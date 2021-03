Retten i Nykøbing Falster har afsagt dom i en sag om amfetamin og tre skydevåben.

To mænd er af Retten i Nykøbing Falster onsdag blevet idømt fængsel i henholdsvis 12 og 11 år.

Det oplyser anklagemyndigheden onsdag på Twitter. Sagen drejer sig blandt andet om overdragelse af 12 kilo amfetamin og om tre skydevåben.

Sagen indgår i et kompleks, som politiet har kaldt "Operation Nattergalen". En person, som kom i klemme blandt kriminelle, har givet oplysninger, som tidligere har ført til domme på fængsel på i alt 63 år.

Hertil skal så lægges de 23 år, som onsdag er blevet udmålt.

De 12 kilo amfetamin blev overdraget på Lolland-Falster i tiden fra maj 2019 og frem til december 2019, oplyser anklager Ulrik Birk om onsdagens dom.

Begge mænd har på stedet anket til landsretten for at få en mildere straf.

Den ene, 24-årige Tobias Gahleitner, har i retten ifølge anklageren tilstået overdragelse af et enkelt kilo. Men han er altså fundet skyldig i 12 og er idømt fængsel i 11 år.

Den anden, 27-årige Alexander Appeldorff Hansen, har indrømmet mellem fire og fem kilo. I hans tilfælde er straffen af byretten fastsat til fængsel i 12 år.

Desuden har byretten fundet det bevist, at de to overdrog en pistol og to geværer til den mand, der aftog de store mængder amfetamin fra mændene, oplyser anklageren om sagen.

/ritzau/