Østre Landsret har afsagt dom i en sag, hvor Politiforbundet havde stævnet Justitsministeriet.

København. Det var ikke ulovlig diskrimination, da politiet besluttede at afskedige en medarbejder, fordi han på grund af en skade ikke var i stand til at deltage i operativt arbejde.

Det har Østre Landsret slået fast i en dom onsdag. Politiforbundet havde stævnet Justitsministeriet med påstand om, at der var tale om en usaglig afskedigelse.

Medarbejderen er i 50'erne. Han arbejdede som ekspert i fingeraftryk, men kunne på grund af en skulderskade ikke tåle at bære sikkerhedsvest, har Politiforbundet tidligere oplyst.

Justitsministeriet har anset sagen for at være principiel, fordi den kan få betydning for myndighedernes optræden i fremtidige sager om omorganisering af arbejdet. Derfor blev sagen henvist til Østre Landsret.

Dommerne slår fast, at forskelsbehandlingen var "objektivt begrundet i et sagligt formål", selv om betjenten på grund af sit handicap var stillet ringere end andre.

Den 55-årige betjent sad i en enhed, hvis opgaver skulle varetages af civilt personale. De tilbageværende politifolk skulle lejlighedsvist indgå i beredskabet og deltage i operative opgaver. Dette betød, at de skulle kunne bære vest og håndtere våben.

Helbredsnævnet vurderede, at den 55-årige ikke var i stand til den slags opgaver.

Landsretten siger, at afskedigelsen var nødvendig for at kunne frigøre betjente til operative opgaver. Mandens "skånebehov" kunne ikke rummes i driften, og derfor frifindes Justitsministeriet.

I Politiforbundet har man tidligere udtalt, at man ikke anser sagen for at være principiel.

- Den handler dybest set om, hvorvidt politiet er omfattet af det sociale kapitel i staten, og om Rigspolitiet dermed er forpligtet til at udvise social ansvarlighed i praksis, har forbundssekretær Finn Moseholm sagt.

