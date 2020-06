Samtaler mellem sigtede og deres advokater bør ikke aflyttes og arkiveres - men det sker alligevel.

Når politiet får en dommers tilladelse til at aflytte en mistænkt, er det ikke alle telefonsamtaler, som efterforskerne må lytte med på.

En borger, der er i politiets søgelys, skal nemlig have lov til at tale med sin advokat under fuld diskretion.

Hvis sådanne samtaler bliver optaget af politiet, skal de straks slettes. Men det sker ikke altid. Det skriver Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

Derfor har Rigspolitiet besluttet at gennemgå cirka 1150 sager for at tjekke, om optagelser af såkaldte klientsamtaler fejlagtigt er blevet arkiveret.

Under en retssag i maj blev det opdaget, at flere samtaler mellem en tiltalt og vedkommendes advokat ikke var blevet slettet.

Det var til trods for, at Bagmandspolitiet havde anmodet Rigspolitiet om at slette optagelserne. På den baggrund er der sat gang i en større undersøgelse af politiets aflytninger.

Arbejdet skal gøres af Rigspolitiet i samarbejde med de enkelte politikredse.

Politiets nuværende aflytningssystem blev indført i 2017. De optagelser, der skal gennemgås, er lavet siden indførelsen af det nye system.

Der er tale om sager, hvor politikredsene har bedt om, at samtaler mellem mistænkte og deres advokater bliver slettet.

Rigspolitichef Thorkild Fogde beklager i pressemeddelelsen, at ikke alle telefonsamtaler mellem advokater og deres klienter er blevet slettet, sådan som reglerne foreskriver.

- Forsvarsadvokater skal naturligvis kunne stole på, at telefonsamtaler med deres klienter altid håndteres i fuld overensstemmelse med retsplejelovens regler, siger Thorkild Fogde.

- Vi gennemgår nu alle sletteanmodninger for at sikre os, at sletningerne er foretaget fuldt ud, og vi vil orientere de berørte forsvarere, hvis dette ikke har været tilfældet, fortsætter han.

Politiets gennemgang ventes at være afsluttet i august.

/ritzau/