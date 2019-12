En tur på stripbar i Istedgade få timer efter at have kvalt en 82-årig kvinde og taget hendes hævekort.

Det var ifølge anklagemyndigheden en del af den 27-årige James Schmidts adfærd i forbindelse med, at han begik rovmord på tre pensionister på Østerbro i foråret.

B.T. har fredag formiddag fået aktindsigt i anklageskriftet. Heraf fremgår det blandt andet, at motivet til at slå de tre pensionister ihjel efter politiets opfattelse har været et ønske om at få fat i deres hævekort.

I to tilfælde lykkedes det ifølge anklageskriftet, men i det sidste tilfælde kunne den 27-årige mand angiveligt ikke finde offerets hævekort.

Men efter det første af de tre formodede rovmord - på den 82-årige Eva Hoffmeister 5. februar i år - lykkedes det tilsynelandende.

Den kvindelige pensionist blev ifølge anklageskriftet dræbt formentlig ved kvælning i sin lejlighed på Vangehusvej 1 F ved 14-tiden.

Og allerede inden for en time forsøgte gerningsmanden tilsyneladende at malke hendes hævekort.

Kl. 14.44 mislykkedes det dog for ham at få et udbytte på godt 1800 kr. i Jyske Bank på Nørrebrogade 201, men kl. 19.47 kunne han bruge det til at betale i en forretning på Nørrebrogade i flere omgange.

Herefter lykkedes det ham at bruge hævekortet flittigt i det indre København. Kl. 20.09 i 7-Eleven-kiosken på Vesterport, kl. 20.36 to gange i biografen Cinemaxx på Fisketorvet, kl. 22.47 i en ny 7-Eleven på Banegårdspladsen og i tidsrummet 22.56-58 tre gange i stripklubben Candy Club i Istedgade 18 på Vesterbro. Her var beløbene ved de tre transaktioner hhv. 60, 90 og 45 kr.

Hævekortet fra den dræbte pensionist var nærmest rødglødende og blev i det følgende døgn brugt i op mod et halvt hundrede tilfælde. Derfor er den formodede seriemorder også tiltalt for blandt andet databedrageri over for den dræbte kvinde og boet efter hende for godt 29.000 kr.

Det er noget overraskende, at anklageren vil kræve James Scmidt idømt livstid ved den kommende retssag, der efter planen skal begynde til marts.

»Den nærmere begrundelse for det vil jeg gemme til selve retssagen, men vi har følt, at det vil være det sikreste at nedlægge påstand om fængsel på livstid,« siger senioranklager Søren Harbo fra Københavns Politi til B.T.

Det var ellers ventet, at påstanden ville være den tidsubestemte straf forvaring, efter at det i sidste uge kom frem, at den 27-årige mand efter Retslægerådets opfattelse er bimlende farlig.

Det var baggrunden for, at eksperterne i Retslægerådet anbefalede forvaring efter at have nærstuderet hans mentalundersøgelse.

»Retslægerådets udtalelse underbygger, at der er grund til at frygte, at han i tilfælde af en løsladelse vil begå ny, ligeartet kriminalitet. Ifølge Retslægerådet har James Schmidt en svært afvigende personlighedsstruktur med stærkt psykopatiske træk,« oplyste anklageren for en uge siden, da der blev rejst tiltale mod den 27-årige mand.

Det er ikke første gang, at James Schmidt er blevet beskrevet med en belastende mentalundersøgelse. Det var også tilfældet, da han i 2011 blev idømt netop forvaring af både Københavns Byret og Østre Landsret.

Dengang blev han fundet skyldig i som kun 17-årig at have begået både drabsforsøg og voldtægt, men Højesteret omstødte i 2012 dommen til syv års fængsel.

Det betød, at James Schmidt tidligere i år var på fri fod – og altså ifølge politiets opfattelse kunne rovmyrde tre pensionister på Østerbro.

Den 27-årige mand nægter sig skyldig, men har under sin foreløbigt ni måneder lange varetægtsfængsling ikke ønsket at lade sig afhøre af politiet.

Politiet havde i første omgang overset, at de tre pensionister i den samme ejendom på Østerbro var døde som følge af drab.

Lørdag 9. marts kontaktede den tidligere vinder af Robinsen-ekspeditionen Malene Hasselblad imidlertid politiet med en række observationer, som hun havde gjort sig, efter hun dagen forinden fik beskeden om sin 81-årige mors død.

Malene Hasselblad insisterede på at tale med politiet, da hun følte sig sikker på, at der var tale om en forbrydelse, selv om politiet i første omgang havde journaliseret dødsfaldet som naturligt.

Kort efter rullede lavinen. Den nu 27-årige mand af østafrikansk oprindelse blev anholdt, og to pensionisters død i samme bebyggelse på Vangehusvej på Østerbro viste sig ved nærmere eftersyn også at være drab.