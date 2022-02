Kun godt halvandet døgn.

Længere tid gik der ikke, før Nordjyllands Politi kunne gå ud til offentligheden med en efterlysning af den formodede pirattaxa, som 22-årige Mia Skadhauge Stevn tidligt søndag morgen i Aalborg satte sig ind i.

For siden hører alle spor af hende tilsyneladende op, og politiet frygter, at den unge kvinde er blevet offer for en forbrydelse.

Nordjyllands Politi er tydeligvis meget bevidste om, at de første timer, døgn og måske uger af efterforskningen i sagen kan vise sig at være af helt afgørende betydning.

Eksempelvis i forhold til at sikre, at elektroniske spor fra overvågningsbilleder og -videoer ikke forsvinder.

»Hvis man bor i og omkring Aalborg Kommune, og man har video eller anden overvågning i sin bil, sit hjem eller andet, som man ved har optaget i tidsrummet søndag morgen omkring klokken 6 og klokken 8, så skal man straks sikre det, så det ikke bliver slettet. Og jeg vil også gerne opfordre til, at man ser det igennem, og hvis der er noget, der giver anledning til bekymring, så skal man ikke tøve med at ringe til os,« understregede vicepolitiinspektør Frank Olsen fra Nordjyllands Politi allerede mandag aften.

Politiet i Aalborg er tilsyneladende meget opmærksomme på ikke at løbe ind i samme problemer, som Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi kom til at stå med i den fortsat uopklarede mordgåde om 17-årige Emilie Meng, der i 2016 også forsvandt om natten efter en bytur. Muligvis efter at have sat sig ind i en pirattaxa ved Korsør Station.

Her nåede politiet ikke i tide at sikre sig central overvågning fra en række kameraer, og det har formentlig været stærkt medvirkende til, at drabssagen endnu ikke er opklaret.

22-årige Mia Skadhauge Stevn forsvandt tidlig søndag morgen efter en bytur i Aalborg. Foto: Privatfoto Vis mere 22-årige Mia Skadhauge Stevn forsvandt tidlig søndag morgen efter en bytur i Aalborg. Foto: Privatfoto

»I Emilie Meng-sagen kom der til at gå 11 måneder, inden politiet kunne gå ud med en efterlysning af den hvide Hyundai-bil fra stationen. Den lange periode betød, at en masse mennesker havde glemt, hvad de havde set på det tidspunkt, men det betød også, at overvågning fra videokameraer hos private eller forretninger efter al sandsynlighed var blevet slettet og var gået tabt, fordi det ikke kunne genskabes,« siger tv-journalist Bo Nordström Weile.

Han har sammen med sin kollega Jesper Vestergaard Larsen beskæftiget sig indgående med Emilie Meng-sagen i både en bog og en dokumentarserie.

»At Nordjyllands Politi nu går ud så tidligt og meget udtrykkeligt beder om, at folk gennemser og sikrer alle mulige former for videoovervågning, vidner om, at man nu er bevidst om, hvor vigtigt, det kan være,« tilføjer han.

I Emilie Meng-sagen blev det ikke med sikkerhed fastslået, om den hvide bil ved stationen rent faktisk var en pirattaxa, men i den aktuelle Mia-sag fra Aalborg lægger politiet ikke skjul på, at man i efterforskningen arbejder ud fra en formodning om, at det var en såkaldt pirattaxa, som den 22-årige kvinde blev samlet op af klokken 06.09 ud over Vesterbro 99 ved Supermarkedet Netto, som netop var åbnet.

Politiet efterlyser denne bil, som Mia steg ind i på Vesterbro i Aalborg. Foto: Nordjyllands Politi Vis mere Politiet efterlyser denne bil, som Mia steg ind i på Vesterbro i Aalborg. Foto: Nordjyllands Politi

»Bilen standsede kort op, og vi kan se, at Mia satte sig ind, hvorpå bilen kørte ad Vesterbro i sydlig retning. Derpå ved vi ikke, hvor bilen kørte hen. Det er det, som vores efterforskning blandt andet skal kortlægge præcist,« har vicepolitiinspektør Frank Olsen understreget.