Ifølge politiet har vindmølletransport, der onsdag morgen påkørte en bro i Thy, overtrådt sin rutetilladelse.

Politiet har i sinde at rejse sigtelse i sag, hvor en vindmølletransport onsdag påkørte en bro i Thy.

Det fortæller Claus Kjær-Pedersen, leder i politiets Tungvogncenter Nord.

Som minimum vil politiet rejse sigtelse for overtrædelse af rutetilladelse, fordi transporten afveg fra den rute, som den forinden havde fået tilladelse til, lyder det.

- Vi prøver i første omgang chaufføren, og det vil også være vognmanden (som politiet vil sigte, red.), siger Claus Kjær-Pedersen.

- Det plejer at følges ad, når de ikke har sikret sig.

Påkørslen skete på Oddesundvej ved Thisted - rute 11 - onsdag morgen, og myndigheder har efterfølgende arbejdet på at få vindmøllemodulet slæbt væk.

Flere veje har i forbindelse med hændelsen været spærret.

Claus Kjær-Pedersen fortæller, at man kan have overtrådt sin rutetilladelse ved blot at have afveget en enkelt vej.

Han kender for nuværende ikke årsagen til, at transporten skulle have overtrådt sin tilladelse, ligesom politiet ikke har klarlagt, hvordan chaufføren ellers kørte op til hændelsen.

- Vi prøver at grave lidt dybere for at se, om der er mulighed for at pålægge et strafansvar andre steder, og om der er andre overtrædelser i det.

Vejdirektoratet oplyste onsdag aften på X, at man havde fået trukket modulet fri og fjernet det.

TV Midtvest talte onsdag med Michael Hjuler, der er direktør i transportfirmaet Vindelsbæk Transport A/S.

- Man har en transportrute, man skal køre, men de ledsagebiler, der viser vejen, glemte at dreje fra, sagde han til mediet.

Rute 11 ved Thisted er omkring klokken 12.15 torsdag blevet genåbnet i begge retninger, oplyser Vejdirektoratet.

/ritzau/