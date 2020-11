I løbet af de næste seks uger vil politiet som led i en undersøgelse ringe til cirka 5000 med ubetalte bøder.

Hvis man ikke har betalt sin bøde, risikerer man nu at få politiet i røret, fordi de gerne vil høre, hvorfor man ikke har betalt sin bøde.

I løbet af de næste seks uger vil cirka 5000 borgere, der ikke har betalt den bøde, de har fået, blive ringet op af politiet.

Det oplyser Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

Jeppe James Olsen, afdelingsleder fra bødeafdelingen i Politiets Administrative Center, understreger, at det er helt frivilligt, om man vil medvirke.

- Der kan være mange årsager til, at borgerne ikke har fået betalt deres bøder. Måske er de stødt på problemer, som vi kan være med til at løse. Det vil vi gerne vide mere om, siger han i pressemeddelelsen.

- Når en bøde ikke bliver betalt, går et stort maskineri i gang hos politiet, Gældsstyrelsen og domstolene for at indkassere pengene, skriver Rigspolitiet.

Politiets undersøgelse vil fokusere på de sager, hvor der ikke er blevet betalt en bøde for eksempelvis overtrædelse af færdselsloven, gadeuorden, besiddelse af euforiserende stoffer eller tyveri.

Cirka 133.000 gange om året ender sådan en bøde i retten, fordi den ikke er blevet betalt.

Jeppe James Olsen siger i pressemeddelelsen, at undersøgelsen forhåbentlig kan resultere i, at politiet kan blive klogere på, hvorfor bøderne ikke bliver betalt.

Politiet spørger ikke om borgernes oplysninger som for eksempel personnummer, NemID og betalingskort.

På den måde kan man vide sig sikker på, at opkaldet reelt er fra politiet og ikke fra en svindler, der forsøger at udnytte politiets undersøgelse til at skabe sig uretmæssig adgang til oplysninger eller penge.

